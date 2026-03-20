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Meteorólogo advierte por tormentas "de buen desarrollo" y pide "tomar las precauciones del caso": los detalles

El meteorólogo anunció un cambio brusco desde la madrugada y alertó por condiciones severas en el litoral y luego en Montevideo

20 de marzo de 2026 10:39 hs
El meteorólogo advierte por tormentas fuertes este fin de semana en Uruguay

El meteorólogo advierte por tormentas fuertes este fin de semana en Uruguay

El meteorólogo Guillermo Ramis adelantó que el tiempo cambiará de forma significativa en las próximas horas y advirtió por la llegada de tormentas intensas, con especial impacto en el litoral oeste del país.

En su espacio con Radio Sarandí, el especialista señaló que el deterioro de las condiciones comenzará en las primeras horas del sábado. “Ya en la madrugada”, indicó, al ser consultado sobre el inicio de la inestabilidad.

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En ese marco, pidió especial atención en algunos departamentos: “Paysandú, Río Negro y especialmente Soriano y el sur de Colonia hay que tener mucho cuidado por célula de tormenta de buen desarrollo”.

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Rachas fuertes y tormentas severas

El meteorólogo advirtió que los fenómenos podrían ser intensos y no descartó condiciones severas. “Tormentas severas que tienen rachas que pueden alcanzar los 80 y algún kilómetro (por hora) más”, sostuvo.

Además, indicó que luego de afectar al litoral, el sistema avanzará hacia el sur del país, incluyendo la capital. “En segunda instancia, Montevideo”, adelantó.

Para el sábado, Ramis prevé una jornada “cubierta con tormenta y lluvia”, principalmente durante la primera parte del día, aunque con mejoras parciales hacia la tarde.

El domingo se presentará más estable, con tiempo soleado, pero el lunes volverán las precipitaciones. “El lunes con lluvia”, resumió.

El meteorólogo estimó que en Montevideo podrían acumularse precipitaciones relevantes en los próximos días. “Hasta el 24 iban a caer 50 milímetros… ya han caído 10, faltan 40”, señaló, y expresó que espera que se concreten con los eventos previstos. De todas formas, aclaró que el impacto sobre el déficit hídrico será limitado.

Ramis insistió en la necesidad de tomar recaudos ante el escenario previsto. “Tomen las precauciones del caso”, enfatizó, en referencia a eventos al aire libre y desplazamientos en rutas, donde podrían registrarse lluvias, baja visibilidad y pavimento resbaladizo.

El cambio de tiempo llegará tras una jornada de viernes con condiciones estables y temperaturas agradables, con una máxima prevista de 28°C.

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