Bolivia emitió una nueva orden de captura contra un uruguayo: intentó ingresar al país con 32 maletas repletas de dólares

La Justicia de Bolivia declaró en rebeldía y libró un mandamiento de aprehensión contra Gabriel Giuliano Leoni, el ciudadano uruguayo acusado de haber ingresado al país con 32 maletas repletas de dólares.

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Señalado como acompañante de una exdiputada bliviana, Laura Rojas, venían en un vuelo privado proveniente de Estados Unidos del 29 de noviembre. Ambos se encuentran alojados en la cárcel de Palmasola, investigados por presuntos vínculos con el narcotráfico.

image Gabriel Giuliano Leoni En la resolución emitida el miércoles por el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y recopilada por el periódico El Deber, se indicó que Leoni fue captado por las cámaras del aeropuerto Viru Viru acompañando a la legisladora el día en el que arribaron con las valijas. Tras su rastreo, se dio curso al seguimiento de las unidades, depositadas en Ebose, una empresa de seguridad de propiedad del juez Hebert Zeballos, ubicada en la Villa Primero de Mayo aunque, posteriormente, no fueron localizadas.