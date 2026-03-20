Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
nubes dispersas
Sábado:
Mín  20°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / MUNDO

Bolivia emitió una nueva orden de captura contra un uruguayo: intentó ingresar al país con 32 maletas repletas de dólares

Señalado como el acompañante de la exdiputada Laura Rojas, ambos se encuentran investigados por presuntos vínculos con el narcotráfico.

20 de marzo de 2026 10:49 hs
Gabriel Giuliano Leoni
El Deber

La Justicia de Bolivia declaró en rebeldía y libró un mandamiento de aprehensión contra Gabriel Giuliano Leoni, el ciudadano uruguayo acusado de haber ingresado al país con 32 maletas repletas de dólares.

Señalado como acompañante de una exdiputada bliviana, Laura Rojas, venían en un vuelo privado proveniente de Estados Unidos del 29 de noviembre. Ambos se encuentran alojados en la cárcel de Palmasola, investigados por presuntos vínculos con el narcotráfico.

image
Gabriel Giuliano Leoni

Gabriel Giuliano Leoni

En la resolución emitida el miércoles por el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y recopilada por el periódico El Deber, se indicó que Leoni fue captado por las cámaras del aeropuerto Viru Viru acompañando a la legisladora el día en el que arribaron con las valijas. Tras su rastreo, se dio curso al seguimiento de las unidades, depositadas en Ebose, una empresa de seguridad de propiedad del juez Hebert Zeballos, ubicada en la Villa Primero de Mayo aunque, posteriormente, no fueron localizadas.

Más noticias

Detuvieron a cinco colombianos y dos ecuatorianos que eran seguridad de Marset: planeaban un atentado en venganza por su captura

La Policía boliviana detuvo al hijo del expresidente Luis Arce por lavado de activos: intentó fugarse en un auto

image
Laura Rojas

Laura Rojas

Además de Laura Rojas, Leoni y el magistrado, hay otros detenidos por la investigación bautizada como "Maletas"; dos de ellos exfuncionarios judiciales vinculados a la compañía, un asesor legal y dos guardias de seguridad, el último de ellos fue enviado a la cárcel el martes, al ser sindicado como el receptor de las valijas.

Las más leídas

El Banco Central instó a la empresa de transporte COT a cesar su actividad en giros postales de dinero

Sorteo de la Copa Libertadores 2026: Nacional con un grupo accesible y Peñarol con uno más complicado

Ministerio del Interior transmitió "inquietud" al Parlamento por adulteración de matrículas y reclamó una ley para poder multar

Imputaron con prisión a Maximiliano Rodríguez, titular de una empresa vinculada a Conexión Ganadera, por apropiación indebida y falsificación ideológica

Temas

Bolivia uruguayo dólares

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos