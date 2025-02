Falero negó incumplimientos del Estado en el proyecto del Ferrocarril Central y dijo que el Frente Amplio "tiene todo para evitar" un arbitraje

El consorcio constructor de la obra anunció una demanda al Estado por una deuda de US$ 160 millones por la puesta en disponibilidad de la vía férrea desde diciembre de 2023 que ya utiliza UPM para transportar celulosa al puerto de Montevideo.

Falero señaló que "le llamó poderosamente la atención" la decisión del Grupo Vía Central de iniciar un arbitraje internacional dado que el trámite para negociar el contrato "está en marcha". En ese sentido, el jerarca dijo que "el gobierno no tiene ningún incumplimiento" y que "la última modificación contractual preveía que la obra tenía que quedar terminada el 24 de diciembre de 2023", cosa que finalmente no ocurrió.

"Se estaba tratando de buscar un acuerdo para una nueva modificación del contrato y que el Ministerio de Economía pudiera acceder a un pago que está reclamando el consorcio", señaló Falero.

Al ser consultado si corresponde el reclamo de las empresas, el jerarca del Ministerio de Transporte (MTOP) dijo que tanto el gobierno como el consorcio "tienen "una cuota de razón" y confió en que la próxima administración "tiene todo" para poder llegar a un acuerdo con Grupo Vía Central y evitar un arbitraje internacional.

El gobierno del Frente Amplio "tiene todo para evitar la posibilidad de un arbitraje pero ya no va a depender de nosotros", dijo Falero quien también criticó el contrato del Ferrocarril Central -firmado por la administración de Tabaré Vázquez.

"Es un proyecto muy mal parido desde sus orígenes que hemos tenido que sortear por todos lados para que al país no le costara montos de dinero mucho más exigentes" por incumplir el acuerdo con UPM, "dentro de lo que se pudo, se hizo", señaló el jerarca.

"Hoy es muy fácil, con el diario del lunes, venir a cargar la responsabilidad a la actual administración sobre algo que desde el inicio arrancó mal, dijimos una y otra vez que entendíamos que el contrato original se había firmado de forma apresurada y con una cantidad importante de condiciones que se le exigían al Estado uruguayo que eran imposibles de cumplir", criticó Falero.

De acuerdo con el ministro, la diferencia que mantiene el gobierno con el consorcio está en el pago por disponibilidad de la obra entre diciembre y abril.

"La empresa transmite que se estuvo circulando (por la red ferroviaria), haciéndose pruebas y el equipo económico dice que no hubo carga circulando y que no se cobraron los canon, ahí esta la diferencia que hay que subsanar", dijo Falero quien estimó ese monto en unos US$ 46 millones aproximadamente.