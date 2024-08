FNC: suspenden apertura de planta de Minas por reingreso de trabajadores sancionados

20240517 Asamblea en Fábricas Nacionales de Cerveza. FNC - FOEB (11).jpg Asamblea en FNC. Foto: Inés Guimaraens

Sin embargo, FNC comunicó este lunes que la puesta en marcha de la planta quedó en suspenso ante “el desacuerdo de la compañía y la posición del gremio de que se de prioridad entre los trabajadores que retornan a las tareas a colaboradores con sanciones disciplinarias”.

Pero la situación venía de antes. Según supo El Observador durante toda la semana pasada se estuvo discutiendo en Minas quiénes serían los trabajadores que se reintegrarían a las tareas.

Entre los 59 había 10 que la dirección de la empresa no aceptaba. Tras algunos días de diálogo la lista se redujo a cinco. El sindicato en Minas sostuvo que el reintegro debía respetar la antigüedad sin tomar en cuenta las sanciones disciplinarias que pudieran existir. Y sobre eso no hubo acuerdo.

La compañía se mantuvo firme en su posición de no retomarlos y el sindicato tampoco modificó su postura. El viernes, FNC comunicó que la actividad no se retomaría en esas condiciones. Hasta el momento no hay una fecha para la vuelta a la actividad.

Este lunes a media tarde se efectuó una reunión entre dirigentes del sindicato de Minas y de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB) para analizar la situación.

El presidente de la FOEB, Fernando Ferreira, dijo a El Observador que la intención es encontrar una solución intermedia. Esta semana habrá un nuevo encuentro entre los representantes de la compañía y la dirigencia minuana para intentar un acercamiento.

“Es una situación bastante incómoda que se haya discutido para llegar a un acuerdo que terminó con el retorno de 59 trabajadores y que ahora se frene por cinco”, dijo.

Una de las opciones es que en Minas se realice una asamblea de trabajadores para analizar el tema de los cinco reintegros. Pero la situación divide posiciones y los ánimos no parecen ser los mejores. “Uno puede imaginar cómo está el clima, no se puede hacer una asamblea así”, señaló Ferreira.

20240517 Asamblea en Fábricas Nacionales de Cerveza. Camiones de reparto de bebidas. FNC - FOEB (4).jpg Planta de FNC en Minas retomará la actividad en agosto Foto: Inés Guimaraens

Si la reunión de esta semana no tienen un resultado positivo, la negociación deberá trasladarse al Ministerio de Trabajo.

La posición del gobierno sobre FNC

El anuncio del cierre de Minas colocó al gobierno en una posición complicada. Por un lado tuvo la intención de mantener los puestos de trabajo en una industria emblemática del departamento. Pero el hecho de colaborar con una multinacional sin problemas económicos visibles generaba dudas en algunos actores del Poder Ejecutivo. Eso quedo evidenciando en una comparecencia de la ministra de Industria, Elisa Facio, ante una comisión legislativa.

Durante las negociaciones con el gobierno FNC desplegó un abanico de situaciones que dificultaban la continuidad de sus dos unidades productivas: la de Montevideo y la de Minas. Allí resaltaron la competencia desigual con las latas importadas, las cargas laborales, la cantidad de trabajadores y la presión impositiva.

El gobierno sabía que el balance de la compañía cerrado a 2022 había registrado ganancias por US$ 16 millones y cuando las negociaciones avanzaban conoció el resultado de 2023 que mostró una ganancia de US$ 8 millones.

“Lo que creo es que, de alguna manera, la empresa utilizó al gobierno como consultoría”·, expresó Facio. Fundamentó el concepto en el hecho que la empresa tenía a disposición a cuatro representantes del Poder Ejecutivo –las ministras de Economía y de Industria y los titulares de Trabajo y de Ambiente- buscando una solución.

“Vino con un problema –porque no entiende que una empresa privada tendría que resolver sus problemas con su propio personal- y la realidad es que tenía a cuatro ministros mirándole los números para ver cómo los podía mejorar”, afirmó la ministra.