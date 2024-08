Gabriel Oddone, cercano a Orsi, dijo que "no habría firmado" acuerdo con Katoen Natie

En el marco de la presentación del libro El despegue: cómo crecer y distribuir en Uruguay, en la mirada de Gabriel Oddone, el economista integrante del think tank Ágora, declaró al Semanario Búsqueda que él "no habría firmado un contrato de concesión como el que se firmó" entre el Estado y Terminal Cuenca del Plata (conformada en un 80% por Katoen Natie y un 20% por la Administración Nacional de Puertos).

En ese sentido, las recomendaciones marcadas por la consultoría de CPA Ferrere, finalmente no fueron tenidas en cuenta por el gobierno, según dijo Oddone a dicho medio. Entre ellas mencionó la separación de "los roles de propietario de la infraestructura, socio estatal de la terminal y regulador de la actividad portuaria".

Por ese motivo, el economista remarcó que si bien no tiene discrepancias con el hecho de que exista exclusividad en el puerto de Montevideo, ya que considera que hay "fundamento económico" para ello, "no habría firmado un contrato" como el que finalmente el gobierno firmó con Katoen Natie.

En relación a la postura que ha tenido el Frente Amplio con este tema, Oddone dijo que los cuestionamientos de esa fuerza política tienen que ver con "la forma específica que se le dio al contrato de concesión" y admitió que "algunos colegas frenteamplistas discrepan" con su postura favorable a la exclusividad en el puerto.

"El centro de su preocupación no me parece que sea ese. Lo que a ellos les interesa denunciar es el contenido del contrato del acuerdo entre el Poder Ejecutivo y la empresa concesionaria. Y en eso, yo no tengo discrepancias", admitió el economista a Búsqueda.