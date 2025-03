Ministerio de Trabajo cree que se debe "ajustar" el decreto que regula las ocupaciones de empresas y que fue aprobado en la LUC

En la misma conferencia, el ex subsecretario de Trabajo, Mario Arizti dijo no recordar una ocupación pacífica en la que se permitiera trabajar a otros empleados no huelguistas y dijo que “sacar esto de forma aislada al debate público, con todo los temas que hay pendientes, no es oportuno y sería un mal camino”.

Además, Arizti señaló que el tema “ya fue laudado por la sociedad uruguaya” a través del referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) que intentó sin éxito la derogación de 135 artículos, entre los que estaba incluido el referido a las ocupaciones de los lugares de trabajo.

Al ser consultado por El Observador, el subsecretario de Trabajo, Hugo Barreto confirmó la postura de Bajac y explicó que el “problema” que ven refiere a que “hay un desfasaje” entre lo que se aprobó en el año 2020 a través de la LUC y lo que terminó definiendo el decreto reglamentario.

“El desacuerdo consiste en que el decreto vigente no condiciona la desocupación” de la empresa “al hecho de que los ocupantes estuvieran impidiendo el acceso al trabajo de los no huelguistas. (Con la normativa actual), la desocupación se produciría siempre y en todo caso, aún cuando los trabajadores estuvieran permitiendo el acceso” a la empresa, indicó Barreto.

alur capurro- Federacion Ancap.jpg Foto de archivo: ocupación de planta de Alur en Capurro Federación Ancap

El artículo 392 de la LUC estableció que el Estado debe garantizar tanto el “ejercicio pacífico del derecho de huelga”, como también “el derecho de los no huelguistas” a “acceder y trabajar” en los establecimientos y el derecho de los empresarios de poder “ingresar a las instalaciones libremente”.

La ocupación en los lugares de trabajo era un punto álgido entre los empresarios y los sindicatos que había incluso provocado denuncias por parte de las empresas ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y observaciones de este organismo a Uruguay.

En el decreto reglamentario el Poder Ejecutivo derogó la normativa anterior, aprobada por los gobiernos del Frente Amplio y estableció un procedimiento a seguir ante una ocupación.

image.png Foto de archivo: Huelga en Montevideo Gas

Este incluyó la posibilidad de que el empleador solicite la intervención del MTSS en el conflicto, quien a su vez podrá “intimar en cualquier momento” a “la desocupación en forma inmediata” y de persistir la ocupación, podrá solicitar al Ministerio del Interior el “desalojo inmediato” de los trabajadores.

Para el subsecretario de Trabajo, “solo se podría desocupar” una empresa si los trabajadores “están incumpliendo el artículo 392 de la LUC”, es decir, si no están permitiendo el acceso de los no huelguistas y de los empresarios al lugar de trabajo.

Sin embargo, a su entender, eso no es lo que ocurre hoy. El decreto reglamentario “no establece ninguna condición” que deba darse para la desocupación, por el contrario, lo que dice es que el desalojo “puede ser inmediato”, aunque se esté asegurando el acceso al lugar de trabajo, dijo Barreto.

Si bien el subsecretario de Trabajo entiende que el artículo 392 de la LUC “solucionó el problema de las observaciones de la OIT”, cree que el decreto 281 “debería” modificarse.

“No se trata de volver a la situación anterior porque obviamente nos tenemos que ajustar a lo que dice la ley, pero sí cambiar el decreto reglamentario para ajustarlo mejor a lo que dice la propia LUC”, explicó.

image.png Foto de archivo: conflicto en Acodike

Al ser consultado respecto de si será una prioridad para el equipo del MTSS, Barreto dijo que todavía no están en condiciones de tomar una decisión sobre el tema. “No estoy transmitiendo una decisión, estoy diciendo cuál es el problema que le encontramos” a la normativa actual, concluyó.

¿Cuál era la postura de Yamandú Orsi sobre las ocupaciones?

En setiembre del año pasado, en un encuentro organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) en el hotel Sheraton de Buenos Aires, el empresario argentino Marcos Pereda preguntó al entonces candidato a la Presidencia, Yamandú Orsi, sobre su postura respecto a la LUC y específicamente sobre la nueva regulación de las ocupaciones.

El ahora presidente respondió con una extensa explicación pero terminó sin una definición clara sobre su postura acerca de las ocupaciones y de la nueva regulación que estableció la LUC.

En una rueda de prensa posterior a dicho evento, Orsi fue consultado por este tema y dejó entrever que no lo tenía en agenda, al menos durante la campaña electoral.

Según informó El Observador en ese momento, consultado sobre si consideraría a la ocupación como una extensión del derecho a huelga, Orsi afirmó que “es un tema que nos exigen que lo revisemos” pero que “hoy tenemos un marco normativo que nos obliga”.

Ante la pregunta de si mantendría la normativa vigente, resumió: “veremos, veremos. No dije eso”. Y al ser consultado sobre si retomaría la discusión, el ahora presidente de la República señaló: “veremos (...) Como todo, una ley cambia a la otra. En este caso, dentro de las prioridades que nos planteamos eso no estuvo. Hay que revisarlo, por supuesto”.