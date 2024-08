Moody's y el caso Paraguay: ¿cómo hizo el segundo país más corrupto de Latinoamérica para conseguir el "grado de inversión"?

“ La agricultura sigue siendo importante, pero al mismo tiempo se está produciendo un proceso de evolución, transformación o diversificación”, indicó la analista senior. En la misma línea, precisó que el gobierno paraguayo acaba de iniciar un plan de adaptación y mitigación del cambio climático, y que se encuentra trabajando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en este tema.

Desde la calificadora esperan que el proceso de diversificación continúe y que la resistencia a los choques se mantenga, apoyada por los esfuerzos de Paraguay para invertir en infraestructura crítica y atraer más inversión extranjera directa e integrarse aún más en las cadenas de suministro orientadas a la exportación. Esto mitigaría los riesgos relacionados con la exposición del país a la volatilidad de los precios de las materias primas y los eventos climáticos.

El segundo factor que favoreció la mejora en la calificación es la solidez institucional. “Es un proceso, algo que ocurre gradualmente y lleva tiempo (...) consideramos que las instituciones han mejorado y en relación con sus pares estamos viendo que Paraguay se está posicionando en un nivel algo más alto de fortaleza institucional y también esperamos que esto continúe”, aseguró Maziad.

En su informe, Moody’s resaltó que el marco institucional de Paraguay ha mejorado bastante tras aprobar varias leyes, entre ellas la Ley de Modernización de la Administración Financiera del Estado, la Ley de Asociación Público-Privada y la Superintendencia de Pensiones que crearon recientemente. Eso, además de otras reformas relacionadas al sistema de contratación pública, la función pública, el sistema de seguridad social y las nuevas mejoras a la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Economía de Paraguay: buenos resultados en lo que va del año

La calificadora destacó también el desempeño fiscal y la carga de la deuda de Paraguay, las cuales se comparan de manera favorable en relación a sus pares y esperan que se mantenga así durante los próximos años. “La deuda aumentará ligeramente a poco más de 39% del PIB en 2024 y se estabilizará en torno a ese nivel hasta 2025. A pesar de este incremento, la relación deuda/PIB estimada de Paraguay de 38% en 2023 se mantiene por debajo de la mediana de 55% para los soberanos con calificación Baa”, señalaron.

Además, el último resultado fiscal de junio fue un déficit del 3,2% del PIB y, con el efecto base previsto de alrededor del 1% del PIB a finales de año, esto hace creíble el objetivo del Gobierno de un déficit fiscal del 2,6% del PIB para 2024. Sin embargo, la recaudación de ingresos en lo que va del año es mayor a la que estaba prevista, lo que podría permitir superar este objetivo.

El crecimiento durante el primer trimestre fue de 4,3% interanual y la demanda interna aumentó 3,2% respecto al mismo periodo en 2023, lo que puso fin a cinco trimestres consecutivos de contracción en el país. “Los resultados positivos refuerzan nuestra expectativa de crecimiento real del PIB de 3,7% para 2024 con potencial al alza (...) Para 2025, prevemos un crecimiento de 3,5% a medida que la actividad económica se modere, en línea con el crecimiento potencial de Paraguay”, apuntaron desde la calificadora de riesgo.

Los desafíos que vienen

Un punto a trabajar que indican desde la consultora son los indicadores de gobernanza, especialmente el control de la corrupción, donde se encuentran más débiles que sus pares de la misma calificación. Actualmente Paraguay es el segundo país más corrupto de América Latina, después de Venezuela, según el ranking de la organización alemana Transparency International.

“Tenemos una mejor evaluación de las instituciones macroeconómicas, la eficacia de la política monetaria y la política fiscal, lo que ha llevado a mejorar la evaluación de la solidez institucional, pero aún hay otros aspectos que seguir mejorando”, afirmó Samar Maziad.

También, otro aspecto a mejorar son los ingresos públicos, los cuales son bastante inferiores a los de sus homólogos. “El PIB nominal de Paraguay de alrededor de US$ 43 mil millones en 2023 y el PIB per cápita (en paridad de poder adquisitivo) de US$ 15.531 en 2023 están muy por debajo de la mediana Baa de US$ 264 mil millones y US$ 33.064 millones, respectivamente”, precisó Moody’s.

También, están los del ámbito social, tal como asegura Fernando Marengo, economista jefe de BlackTORO Global Investments: “Creo que el gran desafío es cómo lograr el derrame del crecimiento hasta los sectores más pobres de la población”. Además sostiene que una de las claves para que Paraguay siga creciendo es que se invierta en mejorar la mano de obra.

¡Paraguay es grado de inversión! Hemos recorrido un camino de transformación y crecimiento económico que ha sido reconocido internacionalmente con la obtención del grado de inversión por la prestigiosa calificadora de riesgo Moody's. Un hito que sin dudas coloca a nuestro país…

¿Qué pasa con Argentina?

A pocos días de que Paraguay obtuviera el grado de inversión, en Argentina, el Presidente Javier Milei, declaró estar trabajando para que su país consiga el mismo logro. Sin embargo, desde Moody’s aún ven difícil el panorama para el país. “En la escala de calificación, creo que Argentina está mucho más lejos del grado de inversión de lo que estaba Paraguay”, señaló la analista senior Samar Maziad.

“Argentina tiene un riesgo país que es tres veces más alto que el promedio de América Latina. Un bono argentino rinde casi 25% cuando un bono ecuatoriano, sacando a Venezuela, rinde 17%, Colombia 7% y el resto menos de 6%”, aseguró Marengo. El economista, si bien reconoce que en Argentina se están haciendo ajustes que en el corto plazo le están permitiendo una recuperación marginal en relación al año pasado, aún falta tener un desarrollo sostenido.

“Creo que el gran desafío es cómo lograr entrar en un proceso de crecimiento sostenido que conjuntamente con el superávit haga que la situación de deuda sea convergente. ¿Es una meta realista? Creo que es necesaria más allá de si es realista o no. Argentina necesita bajar claramente su riesgo país, bajar la tasa de interés, porque con un bono rindiendo 25% ningún proyecto de inversión es sustentable”, finalizó.

