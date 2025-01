"Nuevas reglas de juego para Uruguay": la preocupación de Oddone por el panorama comercial actual y lo que espera de Argentina y Brasil

La visión de Oddone sobre las economías de Argentina y Brasil

En relación a la economía brasileña, que enfrenta múltiples desafíos macroeconómicos y cuya moneda se ha depreciado significativamente en los últimos meses, Oddone explicó que el escenario fiscal "no conformó a los mercados" y eso llevó a que las medidas de ajuste fiscal anunciadas por el gobierno de Brasil "en principio, fueron recepcionadas con cierta desconfianza".

No obstante, indicó que en las últimas semanas "eso ha tendido a normalizarse" y dijo que desde Uruguay "hay que estar expectantes" porque la situación fiscal de Brasil "constituye un desafío" para las autoridades.

En relación a Argentina, el próximo ministro de Economía de Uruguay destacó que el gobierno de Javier Milei "ha mejorado de manera sustancial" la inflación, aunque advirtió que aún "tiene por delante un conjunto de desafíos" macroeconómicos.

En ese sentido, señaló que "el desarme de los tipos de cambio múltiples" que rige en el vecino país, "puede traer algunos movimientos de mercado que pueden darle cierta volatilidad al mercado cambiario", aunque adelantó que no espera que eso signifique "un gran problema para Uruguay" si el gobierno argentino lo logra ejecutar de forma ordenada.

"Confiamos que tanto en Brasil como en Argentina, la situación económica no va a constituir grandes problemas para Uruguay, lo que no significa que no haya desafíos provenientes de ambos países", manifestó Oddone.