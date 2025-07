Panamá avanza en reformas para salir de lista de paraísos fiscales de la Unión Europea, dice ministro

NEGOCIACIÓN COLECTIVA "No hay plata": públicos van por crecimiento de salario y el gobierno habló de "dificultades económicas"

Los demás países "están en su derecho de pretender cobrar los impuestos" de quienes obtienen renta en Panamá con una sociedad offshore, "pero no es que en Panamá se evaden impuestos, de ahí el mal llamado paraíso fiscal", afirmó.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) también mantiene a Panamá en una lista de naciones con deficiencias en el intercambio de información tributaria y le pide mayor agilidad para retirarla.

Permanecer en estos listados no solo afecta la imagen del país, sino que genera obstáculos a la inversión extranjera y mayor costo en los créditos internacionales.

Sistema territorial

El ministro explicó que Panamá "tiene un sistema tributario territorial, como lo tienen muchos países".

"Significa que en Panamá usted tiene la obligación de pagar impuestos cuando usted genera una renta dentro del territorio panameño". Sin embargo, no grava ingresos procedentes del exterior.

Indicó que espera que su país salga pronto de esos listados, pues tiene avances en "los sistemas tecnológicos, las personas que operan estos sistemas, el debido adiestramiento y conocimiento de los procedimientos para compartir información".

"Panamá está listo para ser excluido de esas listas, (pero) depende del calendario de revisión que tiene tanto la UE como la OCDE", señaló Champan.

"Ellos tienen un calendario donde se van programando con tiempo y tenemos que, obviamente, estar preparados para cuando vengan (a una visita de campo) poder demostrar con hechos, más allá de las leyes, el compromiso y la voluntad", añadió.

El ministro destacó que el escándalo de los "Panama papers", que estalló en 2016, le significó a su país "subir una cima con una mochila en las espaldas muy pesada".

"No estoy diciendo que no se cometieran los delitos, pero el atribuirle ese nombre injustamente, cuando más del 99% de la población panameña no tenía absolutamente nada que ver con eso, es un poco absolutista. ¿Se cometieron delitos? Sí, (pero) fuera del territorio panameño", expresó.

Los "Panama papers" fue una investigación periodística sobre empresas offshore radicadas en este país centroamericano que sirvieron para lavar dinero y evadir impuestos, e implicaron los nombres de múltiples personalidades.

AFP