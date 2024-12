Reducción de la jornada laboral y negociación salarial: posibles escenarios para el próximo gobierno

El economista de CPA Ferrere Nicolás Cichevski fue el encargado de exponer sobre la reducción de la jornada laboral en Uruguay. Expresó que el principal costo de la medida es que aumenta el salario por hora. Pero aclaró que no es el único. “No es lo mismo contratar dos trabajadores con cuatro horas cada uno, que uno que trabaje ocho. Los costos de tener dos trabajadores en plantilla no son necesariamente los mismos”, dijo.