Tras "alivio" del plebiscito: ¿qué puede pasar con el precio del dólar en Uruguay?

Entrada la madrugada de este lunes, los resultados oficiales mostraban que la papeleta del Sí no alcanzó el porcentaje de adhesiones necesario para ser aprobado.

Incertidumbre “despejada”

Fernando Vechio, Head de Gestión Patrimonial de Puente Uruguay, señaló a El Observador que el plebiscito de reforma de la seguridad social era visto por agentes del mercado como “el mayor riesgo” en estas elecciones nacionales.

En ese sentido, recordó que en las últimas semanas este riesgo ya parecía haberse descontado en las curvas de la deuda de Uruguay.

Específicamente, los bonos en dólares venían moviéndose en base al comportamiento de los bonos del Tesoro americano. Y por otro lado, los títulos en moneda local no habían tenido grandes movimientos en sus rendimientos durante los últimos días, explicó. Para el caso de los bonos en pesos uruguayos vienen mostrando un desempeño que incorpora una inflación implícita en el entorno del 6% y eso se encuentra alineado con la expectativa de los analistas.

En cuanto al tipo de cambio, Vechio afirmó que, al haberse “despejado” la incertidumbre del plebiscito de la reforma de seguridad social, “la reciente volatilidad observada podría reducirse”.

De todas maneras, destacó que al margen del resultado del plebiscito, es importante tomar en cuenta que el contexto internacional está indicando un fortalecimiento del dólar a nivel global, y Uruguay no estaría ajeno a ello.

Esto considerando las dudas que existen respecto a la velocidad de futuros recortes de tasas por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos; la ventaja de Donald Trump en encuestas de intención de voto en EE.UU. y su postura de imponer tarifas, así como de un mayor estímulo proveniente de la política monetaria, explicó.

“Noticias positivas” para los activos uruguayos

Alberto Landeira de la firma Balanz, dijo a El Observador que hay dos factores que van a ser relevantes para los mercados en la semana que comienza. En primer lugar, el rechazo del plebiscito de la seguridad social y en segundo lugar, la perspectiva de un balotaje “extremadamente competitivo”.

“En este sentido, la semana comienza con noticias positivas para los activos uruguayos. Por ello, es esperable cierta apreciación del tipo de cambio y tal vez cierta reducción en el riesgo país”, dijo.

“De todos modos, es importante destacar que los participantes de mercado asignaban una baja probabilidad a la aprobación del plebiscito de seguridad social. Por ello, no deberían esperarse cambios de gran magnitud en los activos”, añadió Landeira.

“Alivio” para el mercado y la “estabilidad” del país

El presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, Ángel Urraburu, dijo a El Observador que la no aprobación del plebiscito “es un gran alivio inicial” para el mercado, para la seguridad jurídica y para la estabilidad del país.

Sin embargo, también destacó que tomando en cuenta el porcentaje de adhesión que registró la papeleta por el Sí (37,7% al momento de esta nota), en un escenario donde el Frente Amplio gane la elección nacional, cuando presente su propuesta de modificación de la seguridad social, “va a tener que tener en cuenta los reclamos” de ese sector del electorado, mayoritariamente perteneciente a la fuerza política.

“Eso es lo que me preocupa, realmente, me preocupa mucho”. (…) Creo que en el Frente, en el fondo, hay una mayoría que está de acuerdo con estas posiciones”, dijo en alusión al planteo del jefe de campaña de Yamandú Orsi, Alejandro Sánchez sobre “nacionalizar” las AFAP. “Lo único que estratégicamente no era correcto plantearlo como una reforma constitucional”, añadió.

Por otro lado, Urraburu apuntó que el resultado del plebiscito hará que la venta de bonos uruguayos en el exterior se detenga. Y con relación al tipo de cambio, dijo que tras despejarse el panorama, se moverá siguiendo “las verdaderas variables” que inciden en la cotización, y “no por variables exógenas” como pasó en los últimos dos meses.

“El dólar fundamentalmente va a buscar el precio que por fundamentos vaya a tener. Mañana (por el lunes) no creo que haya grandes cambios en el tipo de cambio. (…) Pero hay que esperar unos cuantos días para ver cuál es el efecto. Creo que también depende de la reunión de la Reserva Federal en Estados Unidos de los primeros días del mes que viene. Antes de eso también tenemos la elección en Estados Unidos. Esos dos elementos van a incidir y ahora hay que prestarle más atención a eso que al plebiscito”, dijo Urraburu.

El dólar en Uruguay durante las últimas semanas

Impulsado por la incertidumbre en torno al plebiscito de la seguridad social, el dólar en Uruguay llegó a superar los $ 42 en el interbancario a finales de setiembre. Durante algunos días de ese mes se observó una salida de inversores extranjeros que vendieron bonos en moneda nacional. Esos títulos fueron adquiridos por las AFAP que a su vez compraron dólares en el mercado de cambio para pagar esos papeles.

Tras jornadas con picos de volatilidad en el mercado financiero, en octubre la divisa cedió algo frente al peso y osciló entre los $ 41,2 y $ 41,9. El viernes cerró a $ 41,556 en el mercado interbancario.

Los analistas e instituciones que respondieron en octubre a la encuesta de expectativas del Banco Central proyectaron un tipo de cambio a $ 41,7 para el cierre de 2024, según la mediana de las respuestas. El valor más alto manejado en la encuesta para ese horizonte fue de $ 43 y el más bajo de $ 38.