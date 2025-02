Tras "golpe importante" para la industria uruguaya, ¿que pasó con la inversión del sector en 2024 y qué esperan los empresarios?

Aunque la metodología aplicada por la CIU para la elaboración del IMEQ no permite distinguir cuáles fueron las empresas que más inversiones realizaron, sí presentaron las cifras respecto de las compañías industriales que importaron más bienes de capital.

En ese sentido, las cinco empresas de la industria uruguaya que más importaron en el cuarto trimestre de 2024 fueron: Lumin, Fischer Stainless, Urufor, Frigorífico Modelo y Paycueros.

De acuerdo con el reporte de la CIU, la empresa forestal Lumin invirtió unos US$ 13,1 millones en los últimos tres meses del año pasado, principalmente en máquinas para el secado de madera. "Cabe destacar la gran inversión realizada por dicha empresa, la cual paso de invertir US$ 1,5 millones en el tercer trimestre de 2024 a US$ 13,1 millones en el cuarto trimestre de igual año", destacó la gremial industrial.

En el último trimestre, también se destacaron las importaciones de bienes de capital de la empresa Fischer Stainless, principalmente por la adquisición de máquinas para trabajar el metal por un total de US$ 3 millones.

principales empresas importadoras.png

Por su parte, Urufor (una de las empresas de aserrado de madera más grandes del país) se destacó en el tercer lugar con una inversión en maquinaria y equipos por US$ 2,4 millones en el cuarto trimestre, la cual comprendió, en su mayoría, la compra de maquinaria para el secado de madera.

En tanto, la compra de equipamiento por un total de US$ 1,6 millones, consolidó al Frigorífico Modelo en la cuarta posición entre las empresas industriales que más importaron bienes de capital en el cuarto trimestre de 2024 a título propio.

Finalmente, Paycueros, adquirió principalmente aparatos para el secado por un total de US$ 1,2 millones en el cuarto trimestre.

De esta forma, la inversión en maquinaria y equipos industriales registró un muy buen desempeño en el último trimestre de 2024, al aumentar un 97% en comparación con igual trimestre del año anterior.

Al analizar los datos por agrupaciones sectoriales, la inversión en maquinaria y equipos de Alimentos, Bebidas y Tabaco aumentó 52% en el cuarto trimestre del año, en comparación con el mismo período del año anterior. En tanto, el índice de la industria sin considerar esa categoría, tuvo un incremento de 94% en igual comparación.

"En ambos casos, la inversión del año 2024 considerado en su conjunto fue muy similar a la del 2023", señaló la CIU.

En relación al IMEQ general de la economía, la gremial industrial constató que en el cuarto trimestre de 2024, el indicador general de la economía aumentó 8,5% frente a igual trimestre del año anterior.

Sin embargo, al considerar lo que ocurrió en el acumulado del año 2024, el indicador tuvo una caída de 3,4% en comparación con el año anterior.

Si se excluyen de esas cifras a las empresas localizadas en zonas francas, así como los factores estacionales e irregulares, la inversión en maquinaria y equipos de la economía en general, durante el cuarto trimestre de 2024 aumentó 12,6% respecto al cuarto trimestre de 2023, mientras que en el acumulado del año 2024 cayó 3,3% frente a 2023.

Las expectativas de los empresarios industriales

Desde la gremial industrial observan con mucha incertidumbre lo que pueda ocurrir en el sector este año y sus autoridades han apuntado a que las señales de la economía de Brasil "no son buenas", aunque ven con expectativa un mejoramiento de la situación macroeconómica en Argentina.

Días atrás, la CIU publicó la última actualización de su encuesta de expectativas empresariales en la que consultó a los socios de la gremial sobre lo que esperan para su propia empresa en el inicio de 2025.

Los empresarios industriales fueron consultados en octubre de 2024 respecto de cuáles eran sus expectativas sobre la evolución de su empresa en los próximos seis meses, es decir a abril de este año.

En ese sentido, la gran mayoría de los empresarios, el 68% indicó que su empresa evolucionaría "igual", mientras que el 23% consideró que lo haría "mejor", frente a solo el 8% que auguró un "peor" desempeño.