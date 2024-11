UTE inauguró su primer parque solar y proyecta la construcción de una segunda planta

Cada mesa contiene 54 paneles de potencia unitaria 450-455 W, lo que totaliza unos 66.312 módulos instalados.

IMG_0594.jpeg

La inversión total para la construcción fue del orden de US$ 27 millones, de los cuales US$ 15 millones corresponden al suministro de perfiles metálicos y paneles de 450 y 455 W, US$ 9 millones a la ejecución de la obra electromecánica, y US$ 3 millones a la obra civil. La obra comenzó en agosto de 2022 y finalizó en agosto de 2024.

Como informó El Observador, UTE adjudicó en octubre el llamado internacional para el diseño, ingeniería, suministro, construcción, montaje y puesta en marcha de un segundo parque solar fotovoltaico de 25 MW en el departamento de San José.

El proyecto estará a cargo de un consorcio integrado por las empresas Prodiel Energy de España y Teyma de Uruguay.

Para financiar ese parque solar el ente estatal realizará una emisión de deuda en el mercado de capitales que estará dirigido exclusivamente a inversores minoristas.