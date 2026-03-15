Calidad como eje transversal para sostener el crecimiento

En una empresa con una amplia diversidad de productos, mercados y aplicaciones, garantizar estándares consistentes requiere procesos rigurosos y una fuerte articulación interna. En ese escenario, el departamento de Control de Calidad de Droguería Industrial Uruguaya se ha consolidado como un área estratégica que acompaña el crecimiento operativo y comercial de la compañía, incorporando nuevas metodologías y reforzando la cultura interna de mejora continua.

Actualmente el área está integrada por un equipo de cuatro personas, con auxiliares de laboratorio en formación y bajo la responsabilidad técnica de una química farmacéutica, en coordinación con la Dirección Técnica de la empresa. Según explican desde el departamento, su evolución ha estado directamente vinculada al desarrollo general de la organización: “el departamento ha ido creciendo con el pasar de los años, tratando de acompañar el crecimiento de la empresa y sus clientes” explicaron Claudio Delprato y Carolina Garcia, responsables del departamento.

Entre sus responsabilidades principales se encuentran el control de elaboraciones propias, el análisis de materias primas y productos fraccionados, así como el apoyo a los procesos de importación mediante la verificación de documentación técnica y certificados de análisis. En particular, el área participa activamente en la liberación de las producciones, realizando determinaciones de pureza, pH, densidad, grado alcohólico y concentraciones, entre otros parámetros. “Las producciones no se liberan hasta que se realizan los controles en nuestro laboratorio”, destacan.

Un punto de inflexión en el fortalecimiento del área fue el traslado a la nueva planta y la integración operativa con logística y producción en un mismo espacio físico. Este cambio permitió avanzar en procedimientos que antes resultaban difíciles de implementar por la distancia entre sectores. “Pudimos empezar a controlar los ingresos de mercadería de otra manera, seguir el paso a paso de las producciones y ver en tiempo real lo que entra y lo que sale”, señalan.

Laboratorio de control de calidad Foto: DIU

La nueva infraestructura también facilitó mejoras en trazabilidad, uno de los ejes centrales del trabajo actual. El departamento controla la información técnica desde el ingreso de cada materia prima hasta la entrega del producto final, manteniendo registros documentales que permiten reconstruir todo el proceso. Además, se ha reforzado el vínculo con el área de abastecimiento para evaluar previamente las condiciones de compra y los requisitos de los proveedores.

El crecimiento del portafolio de productos representa uno de los principales desafíos. La diversidad de usos finales exige mantenerse actualizados técnicamente y sostener una fuerte orientación al cliente. “Trabajamos mucho en la respuesta y el asesoramiento técnico. Las necesidades de los clientes han ido aumentando y eso nos obliga a mejorar permanentemente”, explican.

En este contexto, el cumplimiento normativo ocupa un lugar central. Los procedimientos internos se desarrollan en coordinación entre Dirección Técnica, Producción y Calidad, con revisiones constantes para adaptarse a nuevas exigencias regulatorias. Esta dinámica ha permitido estandarizar procesos y fortalecer la consistencia operativa.

Oficina planta elaboradora Foto: Leonardo Carreño, FocoUy

Otro aspecto clave ha sido el trabajo transversal con el resto de las áreas. A través de capacitaciones internas y auditorías, el departamento busca instalar el concepto de que la calidad no depende únicamente del laboratorio, sino de toda la organización. “Intentamos llevar la calidad a cada rincón. Cuando todo el equipo entiende el porqué de los procesos, se logran avances más firmes”, sostienen.

Mirando hacia adelante, el área se plantea profundizar el control de mercadería mediante mayores ensayos de laboratorio, fortalecer la evaluación de proveedores y apoyar el desarrollo de nuevos productos, especialmente en lo referente a estabilidad y viabilidad técnica.

En el marco de los 90 años de la empresa, el departamento de Control de Calidad refleja cómo la profesionalización de los procesos y el trabajo coordinado se han convertido en pilares para sostener el crecimiento y proyectar nuevas oportunidades en un mercado cada vez más exigente.