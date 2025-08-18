Chevrolet acelera su cambio de marcha en Uruguay

Chevrolet atraviesa un momento de renovación profunda en Uruguay. Este año, la marca no solo presentó modelos eléctricos de alta gama, sino que también lanzó una actualización de sus referentes Onix, Tracker y Montana. Pero el gran protagonista de la nueva etapa es el Spark eléctrico, el primer vehículo de su tipo que combina un precio accesible, respaldo de una marca centenaria y valor de reventa garantizado.

“El Spark EUV es nuestra apuesta para que el consumidor uruguayo pueda adoptar un auto eléctrico asequible, con la tranquilidad de saber que cuenta con posventa, disponibilidad de repuestos y una marca que respalda su inversión”, explica Claudio D’Agostini, gerente general de General Motors en Uruguay. El modelo llega con un precio de USD 24.990 y, según la marca, se posiciona como el SUV más económico del mercado con cargador tipo europeo.

La estrategia apunta a competir directamente con los modelos eléctricos de origen chino ya instalados en el país, pero con una diferencia clave: estabilidad de precio y confianza a largo plazo. “No somos aventureros. No vamos a lanzar un auto que en dos años pierda el 30% de su valor. El cliente que invierta en un Spark EUV está haciendo una inversión segura”, asegura D’Agostini.

Para Chevrolet, el crecimiento de los eléctricos en Uruguay se explica por una suma de factores. El primero es estructural: el país produce más energía limpia de la que consume, lo que permite reducir la dependencia del petróleo. A esto se suman las políticas de incentivo del Estado —reducciones de IMESI y descuentos en patente— y un detalle que no es menor: Uruguay tiene uno de los precios de nafta más altos de Sudamérica.

“Con esta combinación, el ambiente para que los eléctricos despeguen es perfecto”, afirma el gerente. Y agrega que el Spark llega en el momento justo: “Tiene un precio competitivo, tecnología de carga compatible con la infraestructura local y el respaldo de nuestra red, con 28 puntos de venta y servicio distribuidos por todo el país”.

La red de concesionarios fue clave en la estrategia de lanzamiento. General Motors realizó cuatro capacitaciones específicas y adaptó su modelo de negocio de repuestos para garantizar disponibilidad inmediata. “El cliente que compra un Spark EUV sabe que no va a quedar varado por falta de piezas o de talleres capacitados”, remarca D’Agostini, no sin ironizar que, a diferencia de otras marcas, un Spark EUV no va a terminar exhibido en una verdulería.

El fenómeno Onix: tecnología, seguridad y valor

Si bien el Spark EUV es la gran novedad, Chevrolet tiene en su haber un modelo que ya es parte del paisaje vial uruguayo: el Onix. Año tras año, se mantiene como el más vendido en su segmento y uno de los preferidos en toda Sudamérica.

El secreto, según D’Agostini, está en la ecuación costo-beneficio. “El Onix ofrece tecnología como OnStar y Wi-Fi integrado; seguridad con seis airbags y la máxima calificación en pruebas; y eficiencia gracias a un motor que gasta muy poco, incluso en su versión turbo”, enumera. A eso se suma un valor de reventa muy competitivo, lo que lo convierte en una inversión atractiva para los compradores.

Incluso frente a una competencia creciente, el modelo mantiene su vigencia porque, como apunta el gerente, “cumple con todo lo que el consumidor uruguayo espera de un auto: accesible, bien equipado, seguro, eficiente y con respaldo de marca”.

El valor de la información y el rol de ACAU

En un mercado tan competitivo como el uruguayo —con más de 90 marcas—, la visión de General Motors es que contar con datos precisos es tan importante como tener un buen producto. D’Agostini destaca el aporte de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), de la que Chevrolet es socio desde su creación.

ACAU no solo representa a todas las marcas y defiende los intereses de los consumidores, sino que desde hace un año suministra a sus socios información detallada de empadronamientos por modelo, versión y departamento. “Estos son los datos reales de lo que la gente está comprando, no lo que se factura a concesionarios. Y esa diferencia es clave”, subraya.

Gracias a esta información, General Motors pudo detectar que en el primer semestre de 2025 las ventas de eléctricos se triplicaron nuevamente, los híbridos crecieron un 26% y los modelos a combustión cayeron un 11%. Con esos datos en la mano, la marca ajustó su portafolio para responder a la tendencia. “Somos la única automotriz global que está directamente en Uruguay, sin intermediarios. Esto nos permite leer el mercado en tiempo real y traer lo que el cliente uruguayo realmente quiere”, concluye D’Agostini.