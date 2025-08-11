Jetmar revoluciona la industria de los viajes con su servicio de atención 24 horas todos los días del año

“No estoy logrando hacer el check-in”, “mi vuelo se atrasó y pierdo la conexión”, “tuve un problema familiar y no voy a poder viajar mañana”: mensajes de este tipo son frecuentes en la industria de los viajes en cualquier momento del día o de la noche. Para Jetmar, lo más importante es que sus clientes viajen con tranquilidad y que sepan que, ante cualquier emergencia o imprevisto, habrá una persona que atenderá su problema de forma inmediata y lo solucionará con la mayor agilidad y eficacia posible.

Fue así que este año lanzaron su servicio de atención las 24 horas del día, los 365 días del año. Más allá de vender vuelos, paquetes, traslados y excursiones –entre otros servicios–, la prioridad de Jetmar es acompañar al cliente durante todas las etapas del viaje. El servicio 24/7 implica que, ante cualquier inconveniente antes o durante el viaje, los clientes de Jetmar saben que pueden contar con su agencia en todo momento sin importar el horario. La agencia quiere brindar seguridad, además de calidad.

El soporte 24/7 se ofrece a través del equipo de la sucursal de Jetmar en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, que permanece abierta durante todo el año, sin interrupciones. Desde allí, se gestiona y canaliza la atención inmediata a cualquier consulta que surja fuera del horario habitual de oficina. La respuesta de los viajeros ante este nuevo servicio de atención fue muy positiva, con una gran sensación de confianza y tranquilidad.

Jetmar y Ayax mantienen una alianza estratégica desde 2020, motivada –sobre todo– por la atención de calidad de los asesores de Jetmar, el servicio 24 horas y el seguro de viajes con Assist Card. La alianza también derivó en acciones conjuntas como la campaña “Autovacaciones” de 2022, que consistió en un sorteo por un auto Suzuki Celerio 0 km y 5 años de vacaciones con Jetmar.

El sector Corporativo de Jetmar está en constante crecimiento y se destaca por su atención personalizada, agilidad operativa y herramientas tecnológicas que agregan valor real a la gestión de viajes empresariales. Al ser parte de la red global de FCM Travel, Jetmar accede a condiciones preferenciales y el respaldo de una de las principales gestoras de viajes corporativos del mundo.

Cuentan con un equipo especializado que trabaja con plataformas digitales como Concur, Cytric y Argo, que permiten la autogestión de viajes por parte de los empleados. Por otro lado, las empresas que trabajan con Jetmar también acceden a reportes detallados que permiten tomar decisiones estratégicas: destinos más frecuentes, aerolíneas más utilizadas, cumplimiento de presupuesto y emisiones de CO por viaje, apoyando así sus objetivos de sostenibilidad y responsabilidad corporativa.

Elegí Jetmar, ¡elegí viajar a tu medida!

Jetmar tiene todas las opciones de viajes, a cualquier destino del mundo y para todos los presupuestos, con una clara vocación de servicio que los destaca en la industria de los viajes. Sea un viaje de pareja a Europa, un viaje familiar a un hotel all inclusive en la playa, o un viaje con amigos a Río de Janeiro, el equipo de Jetmar diseña viajes a medida para que sus clientes conozcan destinos del mundo de la mejor forma posible.

Ingresá a la web de Jetmar para ver todas las ofertas, consultá a través del WhatsApp 094331793 o visitá una de sus 13 sucursales en Montevideo, Canelones, Punta del Este y Mercedes. ¡Dejate llevar por Jetmar!