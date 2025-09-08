SONDA Uruguay: tecnología que potencia negocios y transforma sectores

En este escenario donde la transformación digital dejó de ser un objetivo futuro para convertirse en una condición indispensable de competitividad, SONDA Uruguay se posiciona como un socio tecnológico estratégico, acompañando a empresas y organismos públicos en la evolución de sus procesos. “La realidad de la tecnología en estos tiempos está cada vez más asociada a los procesos de negocio de nuestros clientes”, explica Ricardo Vilas, gerente general de la filial local. Bajo esa premisa, la compañía asume un rol clave: permitir que las organizaciones se concentren en sus objetivos, mientras SONDA se encarga de la operación tecnológica que los impulsa.

Con más de tres décadas de presencia en el país, la empresa combina experiencia global con un profundo conocimiento del mercado local. Sus valores de trabajo se centran en la innovación, la confiabilidad y la capacidad de adaptarse a las necesidades de cada cliente, siempre con una visión de largo plazo. "El cliente debe despreocuparse de la tecnología y poner 100% de su esfuerzo en sus procesos de negocio; nuestro trabajo es brindar los servicios asociados y necesarios para potenciarlo", resume Vilas.

En Uruguay, SONDA desarrolla cuatro verticales de negocio: Smart Cities & Mobility, Retail, Multi Industria y Soluciones de Negocio. Estas líneas se integran con un abanico de servicios horizontales, que van desde plataformas, ciberseguridad y data center & cloud hasta soporte técnico, mesa de ayuda y desarrollo de software a medida a través de la Digital Factory. Todo ello se sustenta en un sólido marco de calidad, con certificaciones internacionales como ISO 9000, ISO 20000 e ISO 27001, y en proceso de sumar la ISO 37001 Antisoborno.

Este enfoque integral permite a la compañía acompañar tanto a grandes corporaciones como a pequeñas y medianas empresas, en sectores tan diversos como la banca, el agro, la salud, el retail o los servicios legales. Aunque su vínculo con el sector público es histórico, SONDA Uruguay tiene hoy a la mayoría de sus clientes en el ámbito privado, lo que refleja la amplitud de su alcance y la versatilidad de sus soluciones.

20250902 Empresa Sonda, Suplemento. Foto: Inés Guimaraens

Innovación y adopción de inteligencia artificial

La incorporación de inteligencia artificial (IA) es una de las apuestas estratégicas de la compañía. SONDA trabaja desde hace años en la aplicación de estas tecnologías en procesos de negocio específicos, aprovechando los avances en capacidad de cómputo que hoy las hacen viables. “Si bien no son nuevos los conceptos, ahora sí es posible implementar algunas cosas que antes parecían inalcanzables”, señala Vilas.

Según el responsable de SONDA, en Uruguay, la adopción masiva de IA enfrenta todavía desafíos de escala y costo-beneficio, especialmente en un ecosistema empresarial dominado por pequeñas empresas. Sin embargo, la tendencia es clara: “La adopción de IA irá en incremento, y nosotros acompañaremos a nuestros clientes en ese camino, de forma que se transforme en algo natural y no en un dolor de cabeza”.

Proyectos emblemáticos en Uruguay

La huella de SONDA en Uruguay es amplia y trascendente. De hecho, tres de los 17 proyectos más destacados de los 50 años de historia de la compañía a nivel regional se desarrollaron en el país. Entre ellos figuran la trazabilidad del ganado, un hito que posicionó a Uruguay como referente internacional; el sistema de videovigilancia de Montevideo y su área metropolitana, que contribuyó a mejorar la seguridad ciudadana; y la iluminación inteligente, que optimizó el uso de energía en Artigas, Salto y Paysandú.

Más allá de estos casos emblemáticos, la empresa ha impulsado proyectos transformadores en múltiples áreas: soluciones para el sistema bancario, plataformas para el agro, desarrollos en el sector salud y aplicaciones para el retail, siempre con el mismo objetivo de fondo: acercar la tecnología a las personas y hacerla útil para los negocios.

SONDA Uruguay celebra su trayectoria mirando hacia adelante, con la convicción de que la digitalización seguirá siendo motor de crecimiento.

Con un portafolio robusto, la incorporación de inteligencia artificial y una vocación de servicio basada en la cercanía con el cliente, la empresa reafirma su propósito de "hacer realidad la visión de los negocios" en un país que ha sabido convertirse en laboratorio de soluciones para la región.

Con un portafolio robusto, la incorporación de inteligencia artificial y una vocación de servicio basada en la cercanía con el cliente, la empresa reafirma su propósito de “hacer realidad la visión de los negocios” en un país que ha sabido convertirse en laboratorio de soluciones para la región.