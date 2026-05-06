El hallazgo sin precedentes: encuentran un fragmento de la "Ilíada" de Homero dentro de una momia

La Misión Arqueológica de Oxirrinco , del Instituto de Oriente Próximo Antiguo (IPOA) de la Universidad de Barcelona (UB) , anunció la identificación de un papiro con un fragmento de la "Ilíada" de Homero en el interior de una tumba de época romana de hace aproximadamente 1.600 años.

El hallazgo registrado en la localidad egipcia de Al Bahnasa , la antigua Oxirrinco , adquiere carácter excepcional: es la primera vez en la historia de la arqueología que se localiza un texto literario griego incorporado de forma deliberada como parte del proceso de embalsamamiento de una momia.

Conforme a las conclusiones arribadas por el equipo de expertos liderado por Maite Mascort y Esther Ponse y desarrollado entre noviembre y diciembre de 2025, la identificación se dió en la tumba 65 del sector 22. En despliegues antecesores, la Misión Arqueológica ya había documentado papiros escritos en griego en posiciones similares, pero todos eran de contenido mágico o ritual.

Nunca se había encontrado un texto literario como la Ilíada en este contexto.

"No es la primera vez que encontramos papiros griegos empaquetados y sellados incorporados durante el proceso de embalsamamiento de una momia, pero hasta ahora eran de contenido principalmente mágico. Por otra parte, cabe recordar que, desde finales del siglo XIX, han aparecido en Oxirrinco una enorme cantidad de papiros, entre ellos textos literarios griegos de gran importancia, pero la gran novedad es encontrar un papiro literario en un contexto funerario", repasó el catedrático del Departamento de Filología Clásica, Románica y Semítica, Ignasi-Xavier Adiego.

¿Qué se sabe del papiro con un fragmento de la "Ilíada" de Homero hallado en una momia?

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El hallazgo se produjo en la necrópolis de Al Bahnasa, la localidad egipcia que se identifica con la antigua Oxirrinco, una de las ciudades más importantes del Egipto grecorromano, situada 190 kilómetros al sur de El Cairo, junto al brazo del Nilo llamado Bahr Yussef.

La excavación permitió identificar una infraestructura funeraria compuesta por tres cámaras de piedra caliza en las que se almacenaban momias de época romana y sarcófagos de madera decorados, muchos de ellos en estado de deterioro por antiguos saqueos.

image Missió Arqueològica d’Oxirrinc

La Misión Arqueológica de Oxirrinco de la UB se inició en 1992, dirigida por el profesor Josep Padró. Es una de las misiones españolas con una trayectoria más larga y consistente en Egipto. El proyecto de Oxirrinco que lidera el IPOA concluyó la última campaña, con registros de una relevancia histórica y arqueológica excepcional.

Los hallazgos de la última campaña se presentan al público en un ciclo de conferencias que inició el 13 de abril y que se cerrará el 11 de mayo, en la sala Gabriel Oliver de la Facultad de Filología y Comunicación de la UB. El ciclo incluye presentaciones arqueológicas, antropológicas y de restauración a cargo de los distintos miembros del equipo.