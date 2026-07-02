El país de América Latina que apuesta por las primeras rutas inteligentes de la región "a la coreana"

Perú dio un paso para modernizar su infraestructura vial con la aprobación del Plan Maestro de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) , una iniciativa inspirada en el modelo desarrollado por Corea del Sur que busca incorporar tecnología de última generación en las carreteras nacionales para mejorar la seguridad, optimizar el tránsito y reducir los tiempos de respuesta ante emergencias.

El proyecto, oficializado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) , convierte a la nación andina en uno de los pioneros de América Latina en impulsar una estrategia integral de carreteras inteligentes con planificación de largo plazo.

El Plan Maestro se desarrolló inicialmente sobre el corredor Trujillo–Arequipa, un tramo de aproximadamente 1.560 kilómetros de la Red Vial Nacional . Allí se implementarán de manera gradual 22 servicios de Sistemas Inteligentes de Transporte, de los cuales 13 fueron priorizados para ejecutarse hasta 2035.

En un acto trascendental para el futuro de la infraestructura vial del país, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) presentó oficialmente el “Plan Maestro de Sistemas Inteligentes de Transporte en la Red Vial Nacional (ITS): Tramo Trujillo–Arequipa”, un… pic.twitter.com/wpZF0rVI9k

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Entre las tecnologías previstas figuran centros de monitoreo en tiempo real , paneles electrónicos con información para los conductores, sistemas para gestionar el tránsito, detección temprana de incidentes, atención coordinada de emergencias, monitoreo meteorológico, control del transporte de cargas y plataformas de información para los usuarios.

El objetivo es que las carreteras puedan recopilar y procesar datos en tiempo real para anticipar riesgos, mejorar la circulación y reducir la cantidad de siniestros viales.

El plan fue elaborado con el apoyo de Corea del Sur, país reconocido por el desarrollo de Sistemas Inteligentes de Transporte aplicados a su red vial. La cooperación técnica permitió adaptar experiencias coreanas a las necesidades de la infraestructura peruana.

Aldo Prieto, ministro de Transportes y Comunicaciones de Perú.

Durante la presentación oficial, el ministro de Transportes y Comunicaciones de Perú, Aldo Prieto, afirmó: "Este plan representa un cambio de paradigma en la manera de gestionar nuestras carreteras. No se trata únicamente de construir más infraestructura, sino de hacerla más segura e inteligente mediante el uso de tecnología que permita prevenir riesgos, optimizar el tránsito y responder oportunamente ante emergencias".

Según el MTC, la iniciativa responde a la necesidad de disminuir la siniestralidad en la red vial nacional y avanzar hacia una infraestructura más eficiente y sostenible. La hoja de ruta también contempla futuros proyectos tecnológicos sobre otros corredores estratégicos del país.

La implementación del plan posiciona al país entre los primeros países de América Latina en adoptar una estrategia nacional de carreteras inteligentes basada en estándares internacionales. El desarrollo incluye la planificación de nuevas aplicaciones tecnológicas y la incorporación progresiva de soluciones digitales para la gestión vial.

Choi Jong-uk, embajador de Corea del Sur en Perú.

La expectativa del Gobierno peruano es que el modelo permita mejorar la movilidad, reducir los tiempos de viaje y fortalecer la seguridad en una de las redes carreteras más extensas de la región, replicando experiencias que ya dieron resultados en Corea del Sur y otros mercados asiáticos.