Acusan a Miley Cyrus de plagiar una canción de Bruno Mars en su éxito Flowers

La cantante estadounidense Miley Cyrus fue denunciada ante la justicia por un presunto plagio de una canción de su colega Bruno Mars . De acuerdo a la demanda, la artista y los compositores Gregory Hein y Michael Pollack tomaron distintos elementos del tema When I was your man para el éxito más reciente de Cyrus, Flowers.

La revista especifica además que la denuncia no está firmada ni por Mars ni por sus colegas compositores de When I was your man, lanzada en 2013. La demanda va además contra la discográfica y las plataformas encargadas de la distribución del tema de Cyrus.

La denuncia penal dice que Flowers "duplica numerosos elementos melódicos, armónicos y líricos de When I was your man , incluyendo el diseño de la entonación melódica y la secuencia del verso, la línea de bajo, algunos compases del estribillo, elementos cinematográficos de la música, elementos de la letra y progresiones de acordes".

"La combinación y cantidad de similitudes entre las dos grabaciones hace evidente que Flowers no podría existir sin When I was your man", especifica la denuncia.

Tempo Music pide que se deje de distribuir Flowers y que Cyrus no vuelva a interpretarla públicamente, además de una indemnización por daños y perjuicios cuya cuantía aún no se ha especificado.

Flowers se convirtió en la canción más reproducida en una sola semana en la historia de Spotify, mientras que When I Was Your Man llegó a encabezar la lista Billboard Hot 100 tras su estreno en 2013.

Con información de EFE