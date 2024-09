Adriana Brodsky: "Cuando mi hermano tuvo covid, fue Mirtha Legrand la que me ayudó a conseguir cama hospitalaria"

"Mirtha es un gran ser humano, no solo la admiro por su trayectoria y por todo lo que hace delante de una cámara. Atrás de las cámaras es una persona sumamente humana, a mi me consta. Yo he tenido a mi hermano muy enfermo de Covid y no encontraba cama por ningún lado. En aquella época que nos dejó a todos marcados, y como último recurso, la llamé a Mirtha, eran como las 12 y media de la noche. Era una locura llamarla a esa hora, yo estaba realmente desesperada porque mi hermano estaba muy mal. Me atiende Mirtha; ella estaba haciendo una fiesta en su casa y me atiende. Le explico lo que me estaba pasando y me dice 'bueno, llamame mañana que voy a ver si hablo con alguien, a ver que podemos hacer con tu hermano, llamame mañana a las 7 de la mañana'. Me dije 'yo la llamo, más que decirme que no pudo hacer nada'. Entonces la llamé a la 7 de la mañana y me dijo que apenas cortó conmigo llamó al director de un hospital, habló con esa persona y ya tenía la cama para mi hermano".