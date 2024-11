Carnaval en el Florencio: todo lo que hay que saber sobre el Encuentro de Murga Joven

En la edición de 2024 participan 45 conjuntos.

Las murgas que subirán al escenario son las siguientes: La Ambulante, Pica por todas las compas, Aprietan las papas, Colorín Che, La Mojarrita, La Disonante, Mandala por encomienda, Cual, Se pudrió la manzana, The bombo y plena, La Pocho, La Volea de Zidane, La Sandía De La Torta, Mi abuela tiene un bombo, Me anotó un amigo, Lali Mada, La Galponera, Fruta Noble, Convencimos a Martin, La Samsamsam, La de siempre, La Amanecida, Trapecistas Del Tablón, La Bajada, La Relegada, Con Dueño, Amarga Rita, Sing a Roos (Cantate un Jaime), La Clonada, La Resaka Que Te Mantiene, Pascualina General de la Nación, La Manivela, Mala Fama, Palta y Pesto, Ay Alberto!, Billy Mandy, La Gata Mara, La no tan joven, La Mínima, Bochin sin che, Se Mamó La Ternera, Ruidos Modestos, Flor De Perolata, Tercer Tiempo, La Jamona.

El fixture y los horarios de cada fecha se pueden consultar en este enlace.

¿Cómo se integra el jurado?

El jurado del Encuentro de Murga Joven este año está integrado por Abril Pereira Beasley, representante de la Asamblea de Murga Joven; Javier Zubillaga, representante del Taller Uruguayo de Música Popular (TUMP); y Sofia Zanolli, como representante de la Intendencia de Montevideo.

¿Cómo sigue?

Después de esta primera rueda, en la que todas las murgas presentarán sus espectáculos, el jurado seleccionará 20 conjuntos que pasarán a la instancia final.

La instancia final del Encuentro de Murga Joven será en el Teatro de Verano entre el 5 y el 9 de diciembre.