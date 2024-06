Coco Echagüe llenó de elogios a Maxi de la Cruz: "no tiene techo"

"Maxi es un hermano de la vida, hemos tenido la oportunidad de trabajar sobre las tablas, en cine, en teatro, en televisión. Hemos compartido muchas horas, muchos años y siempre es un placer disfrutarlo como compañero cuando uno tiene laburar con él. Pero también disfrutarlo con el crecimiento que ha tenido y que sigue teniendo. No tiene techo este botija, no tiene techo. Encima cobra, le pagan, una locura. Un crack, un fenómeno".

Sabés que veníamos con Cacho (de la Cruz) a ver la obra, porque Maxi me pidió que lo traiga, y en esas dos horas desde Montevideo a Punta del Este estuvimos hablando justamente de Candela. El crecimiento que ha tenido, porque acá hay buena madera. El padre, el hijo, los hijos de Cacho, porque hablamos de Santiago que es un concertista de piano espectacular, Maxi (de la Cruz), Rodrigo también baterista, músico. Y le preguntaba "¿y Daniela?" (hija de Cacho que vive en Estados Unidos). "No, toca el timbre y desafina", me dice (risas). Y Cande chupa rueda del abuelo y del padre. Una fenómena, una carrera divina está haciendo y que también recién comienza.