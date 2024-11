Dan Breitman llega por primera vez a Punta del Este con su unipersonal

Estuve poco tiempo y terminé mal con toda la familia Pachano, con Aníbal nos llevamos bien, pero esa participación en la pista de Tinelli no fue buena. No me sentí bien porque El Bailando requiere de mucho esfuerzo físico y yo no estaba tanto para bailar y Sofía Pachano es más bailarina, creo que merecía tener un compañero que bailara más que yo. Me habían convocado para tener una previa con humor, para imprimirle un poco de diversión y no se dio.

Tenes una larga trayectoria en teatro y capaz que habían pensado desde ese lugar

Yo me dedico al teatro desde muy chico, por mi familia desde los 5 o 6 años. Seguramente en Uruguay me conozcan por el personaje que hice hace 10 años en la novela Guapas, junto a Carla Peterson, Mercedes Morán, Aracelli González, Esteban Lamothe, Florencia Bertoti, Isabel Macedo y Esmeralda MItre, era un gran elenco. Esta novela fue la que me dio a conocer, si bien venía haciendo personajes en otras novelas de Polka, ésta fue la que me instaló en el medio.

¿Qué pensás de que ya no se produzcan novelas para la televisión abierta?

Creo que lo que está sucediendo es que esta mutando para las plataformas, fijate que hoy es un éxito la serie Envidiosa y es producción de Adrián Suar. Voy a decir algo un poco redundante, no hay presupuesto, es muy caro producir una tira, pero sí siento que se está transformando y aprovechando el talento que tiene Polka para ir hacia este tipo de contenidos. El equipo creativo es sólido y sabe cómo articular ese potencial para llegar a lo que hoy es otra forma de ver las tiras porque la pantalla chica, la televisión, ya no tiene grandes presupuestos. Hacer una novela como las que se hacía hace 10, 15 o 20 años, cuesta millones de dólares. Producir un capítulo tiene un costo alto porque requiere de un equipo enorme, actores, técnicos, guionistas, locaciones, extras, en fin. Yo tuve el placer de hacer Guapas y vivir esa experiencia de grandes producciones. Sentir que estás trabajando para un proyecto, en una tira que genera gran impacto, que la gente te comenta en la calle, es algo maravilloso, pero no podemos dejar de ver que son proyectos carísimos y con presupuestos muy altos. En vez de quedarme con la queja, me parece que hay un lado positivo, y es que ese talento está trabajando para que tengamos una pisada fuerte en las plataformas. Hay un montón de ejemplos que la están rompiendo.

Este año te dedicaste a hacer teatro, ¿no te han llamado para hacer ficción?

Yo sigo haciendo teatro, como hice toda mi vida, el teatro me ha dado mucho y estoy feliz de trabajar en esto que amo. Ahora estoy en Montevideo con este espectáculo con sala llena, vengo de Neuquén también con sala llena y estamos trabajando con el alma, porque gracias al teatro llegué a la televisión. Este show que traigo a Uruguay es para divertirse, para reírse, para emocionarse, yo juego mucho con lo que pasa en la sala y eso hace que cada show sea diferente. Por eso Pueblo Narakán, este pequeño reducto artístico en Punta del Este, es un lugar ideal para mantener esa cercanía, ese contacto con el público.

Estás además en la calle Corrientes con Patricia Palmer haciendo un éxito y fueron nominados a los premios ACE

Sí, muy contentos porque arrancamos en marzo con obra que se llama Volvió una Noche y vamos hasta el 1 de diciembre. Una obra hermosa con un grupo divino, que lo estamos haciendo en cooperativa. Es un texto de Eduardo Rovner y estar nominados para los premios ACE, es un reconocimiento al trabajo, está nominada la comedia, nominaron a Patricia Palmer y también a mí. Estas nominaciones son un regalo que recibimos para este grupo divino que ha apostado al trabajo y a este texto maravilloso.