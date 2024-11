Después de la polémica, la exitosa serie de Netflix Emily en Paris volverá a la capital francesa

Cuando Netflix anunció en setiembre que la serie había renovado para una quinta entrega, dejaron claro que no iba a ser un adiós definitivo a Roma. "No hay lugar como Roma" , decía Collins en el anuncio, un video mientras saboreaba una taza de café con un número 5 grabado en la parte inferior del recipiente.

Pero el traslado de la ficción a tierras italianas desató un inesperado intercambio a nivel diplomático.

En una entrevista concedida en octubre a Variety, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, señaló que la serie era "muy positiva en términos de atractivo para el país" y apuntó que iban a pelear por que volviera a tener como epicentro la capital gala.

"Pelearemos duro. Les pediremos que se queden en París. Emily en París en Roma no tiene sentido", dijo el mandatario entonces.

Luego de la publicación de la entrevista Roberto Gualtieri, alcalde de Roma, le respondió al presidente francés en la red social Twitter. "Tranquilo, Emmanuel Macron. Emily en Roma es perfecto”, escribió.

Además, el alcalde romano habló al respecto con The Hollywood Reporter. "¿No tiene el presidente Macron asuntos más urgentes de los que ocuparse?", preguntó. “Me gustaría creer o al menos me gustaría esperar que Macron estaba bromeando, porque debería saber que una productora como Netflix no recibe órdenes de jefes de Estado ni toma decisiones basadas en presiones políticas”, sostuvo entonces Gualtieri.

El alcalde además dijo en ese momento que Emily continuaría en Roma (aunque sin descartar su regreso a París), expresando el deseo de ambas capitales de formar parte de la historia de la serie.

La temporada 4 estrenó su segunda parte el pasado 12 de setiembre.

Mientras que la primera parte vio la luz el 15 de agosto, cuando además de ocupar el puesto número 1 en el top 10 global de Netflix cuando se estrenó, obtuvo 19,9 millones de vistas en sus primeros cuatro días, alcanzando el top 10 en 93 países y asegurándose un puesto en esa lista durante cuatro semanas consecutivas desde entonces, según datos de la plataforma.

