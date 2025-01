Después de un desmayo en escena, Patti Smith cancela su segundo show en San Pablo por indicación médica

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de This is Patti Smith (@thisispattismith)

"Tuve algo de mareo post-migraña. Tuve un pequeño incidente, dejé el escenario, regresé 10 minutos después, hablé con la gente, les dije que estaba bien y les canté Wing y Because the Night. Un excelente doctor me revisó y estaba absolutamente bien. Por favor, no acepten ninguna otra historia. Con toda la lucha que hay en el mundo, este incidente explicable no merece tanta atención. Gracias a todos por su preocupación. Confíen en mí, estoy bien", escribió.