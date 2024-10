Disney+ estrenará un nuevo documental sobre los Beatles a cargo de Martin Scorsese

El lanzamiento del documental estará acompañado de un lanzamiento discográfico: el 22 de noviembre se reeditarán seis discos de la banda en vinilo, en una colección que se titulará The Beatles: 1964 U.S. Albums in Mono. La colección estará integrada por Meet The Beatles!, The Beatles’ Second Album, A Hard Day’s Night, Something New, The Beatles’ Story, Beatles ’65 y The Early Beatles.