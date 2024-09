¿Dónde comer sueco, mexicano y brasileño en Montevideo?

NARCOTRÁFICO Paraguay afirma que 3,6 toneladas de cocaína no se cargaron en su país y apunta a Sebastián Marset

La sabiduría es mucho más que conocimientos académicos; es tino, ecuanimidad, paciencia, humildad y, sobre todo, empatía , eso tan difícil de lograr que nos permite ponernos en el lugar del otro y así evitar juzgar como lo hacemos todos los días y a cada hora. No se trata solo de acumular información o conocimientos, sino de saber cómo aplicarlos de manera adecuada en diferentes situaciones. Conlleva un entendimiento profundo de las consecuencias de las acciones, una apreciación de la complejidad de las circunstancias humanas, y una orientación hacia el bien común y la justicia.

Tremendo laburo da ser sabio y, sin embargo, que bien nos haríamos a todos y a la humanidad, si intentamos cultivar algunas de las virtudes relacionadas a la sabiduría. Con los años (ojalá) aprendemos a conocernos mejor, lo que deriva en reflexión y, al menos, en un intento por comprender a otros y sus circunstancias. Con los años aprendemos de los tropezones y de los golpes y, a veces, tenemos la claridad mental para entender que no somos los todopoderosos que alguna vez nos creímos. Soy Carina Novarese y desde este camino infinito en búsqueda del saber más profundo, te agradezco la lectura.

Para ver

Kaos. Netflix acaba de estrenar esta serie que a priori tenía toda la pinta de ser una porquería, pero que -contrariamente a mis prejuicios- es divertida e imaginativa. Tal vez me entusiasmé por mi pequeña obsesión por la mitología griega, porque esta es la historia de Zeus y su corte de dioses, semidioses y afines, pero en algo que se parece al presente, en la isla de Creta. Zeus vive en el Olimpo como un nuevo rico, incluyendo el jogging brillante, y tienen todos los vicios que ya conocemos: es mujeriego, egoísta y no tiene ni un poquito de compasión por nadie, ni humano ni divino. Allá abajo, en la Tierra, hay mucha confusión y la historia comienza cuando Orfeo baja al inframundo a rescatar a su amada Eurídice. En esta historia parecen ser simples mortales, con el detalle de que Orfeo es un cantante super famoso cuyas melodías se parecen a las de Coldplay. Otro dato: la banda sonora está buenísima , con notas de The Killers, Dire Straits, Reem, ABBA y Enya.

Inquebrantable. Esta película , dirigida por Angelina Jolie, es la historia de cómo e l atleta olímpico Louis Zamperini se hizo piloto durante la Segunda Guerra Mundial y sobrevivió a la odisea de un campo de prisioneros japonés, previa supervivencia durante semanas en una balsa a la deriva. No es un peliculón pero estas historias épicas basadas en historias reales siempre conforman.

Super dotada. Es, en su forma, una “película Disney”, pero en este caso Gifted es un filme que se destaca por las muy buenas actuaciones, tanto de tío (Chris Evans) como de sobrina (Mckenna Grace), y por la ternura que une a estos dos personajes. Frank Adler es un hombre soltero que cría a una niña prodigio, su sobrina Mary, en un pueblo costero de Florida. Frank quiere que la niña lleve una vida normal, lo opuesto a lo que hizo su también superdotada madre, quien se suicidó. Pero la nena es un prodigio de las matemáticas y nadie quiere perderse su genialidad. Se puede ver en Netflix y en Disney+.

Pareja. Mañana se estrena en Netflix La pareja Perfecta , una nueva serie limitada protagonizada por Nicole Kidman y Liev Schreiber. Siempre que en el título está la palabra “perfecto”, usted desconfíe. Basada en el popular libro de Elin Hilderbrand, Amelia Sacks está a punto de casarse con un miembro de una de las familias más ricas de Nantucket. Todo está preparado para la gran celebración bajo la batuta de la suegra, una novelista famosa y perfeccionista, hasta que aparece un cuerpo en la playa. De repente, todo el mundo es sospechoso y se termina la aparente perfección.

Para disfrutar

Belleza. Te propongo dedicar una hora a ver el documental A Sense of Beauty , que muestra cómo la casa de alta costura Oscar de la Renta prepara una nueva colección de la mano de sus dos directores creativos. La alta costura tiene precios inaccesibles para la inmensa mayoría de las personas, pero vale la pena entender cómo funciona el sistema, porque involucra incontables personas y procesos, muchos de ellos artesanales, que generan trabajo y permite que sobrevivan tradiciones. Desde Nueva York a India, pasando por las sedes del lago de Como, en Italia, este es un viaje fascinante.

Cine francés. Llega a Uruguay la Muestra de Cortometrajes Montevideo, Buenos Aires y París , que se estrena aquí el viernes 6 en la Alianza Francesa de Montevideo a las 19 hs. La programación 2024 incluye nueve historias que son apenas un pantallazo del talento de los creadores de cortometrajes de los tres países. Los directores se encontrarán presentes en la sala y, luego, los asistentes podrán compartir opiniones y experiencias con ellos. Acá podés ver el programa completo, que incluye al cortometraje nominado al Oscar este año, Pachyderme. La entrada es libre con reserva, para lo cual solo hace falta tocar el botón “Incribirse” en el sitio web o retirar los tickets 30 minutos antes del evento.

Miranda. La popular banda argentina llega al Antel Arena el 20 de setiembre y no hay que dormirse con las entradas . El show promete revisitar los clásicos de la banda, así como joyas ocultas y novedades.

Piano. El domingo 8 hay doble oportunidad de disfrutar buenos conciertos de piano en el Teatro Solís. A las 20 hs se presenta el reconocido músico uruguayo Gustavo Casenave . Su premiada carrera incluye tres premios Grammy y seis nominaciones, Artista Steinway y ganador de dos medallas de oro en los Global Music Awards. El repertorio incluye jazz, tango y música clásica. A las 20 hs, en la sala Delmira Agustini, Valentina García es la artista que toca en el Ciclo Internacional de piano de Montevideo.

Matera. Este viernes comienza la Expo Prado y habrá novedades culturales y gastronómicas a cada paso. La embajada de Italia invita a un recorrido virtual por la ciudad de Matera y en moto. Se trata de una experiencia inmersiva 360 º y se podrá experimentar todos los días en el pabellón de Italia, del 6 al 15. Matera es conocida como la ciudad de piedra y se caracteriza por su casco antiguo, en el que las casas estaban excavadas en la roca caliza. Estas y las iglesias rupestres fueron declarados por la Unesco Patrimonio de la Humanidad.

Japón. El sábado 7 habrá Festival de Japón, de 11 a 17 hs., en Av. Millán 4015, con entrada libre y gratuita. Habrá stands de comida, artesanías, origami, animé, plantas, arreglos florales, artes visuales y más!. También se podrá participar de una tradicional ceremonia del té, una experiencia que recomiendo con énfasis. El acceso a estas tres sesiones es por orden de llegada, con cupos limitados. Acá podés ver todas las actividades y sus horarios.

Eureka

Más chocolate

Hay buenas noticias con respecto al chocolate. Científicos suizos descubrieron un nuevo método para hacer el dulce más popular del mundo utilizando toda la fruta del cacao y sin agregar azúcar. Un equipo de investigadores del Instituto Federal de Tecnología de Zurich, desarrollaron una receta diferente al proceso tradicional, que implica extraer los granos y deshacerse del resto de la fruta. Este nuevo cacao, en cambio, utiliza la pulpa, el jugo y la cáscara de la fruta para crear un nuevo tipo de chocolate que reduce el desperdicio y elimina la necesidad de azúcares o edulcorantes, porque esto lo aporta el propio jugo. Acá podés leer la nota completa.

Escucho

Suficiente. Sarah Bareilles es una talentosa de la voz, pero también una gran compositora y letrista. Hace pocos días estrenó Enough, una nueva canción que será la central de un nuevo musical que está escribiendo y que se basa en la novela de Meg Wolitzer, Los Interesantes .

Acá la podés escuchar .

Ana Prada. El fin de semana vi a la cantante uruguaya en el Solís, junto a Florencia Nuñez, Laura Canoura, Luana, Luciano Supervielle, el rapero AVR y la Orquesta Filarmónica de Montevideo, que juntos celebraron los 65 años de L’Oréal Groupe en Uruguay. Fue una maravilla de espectáculo y me llevó a revisitar la discografía de Prada y a disfrutar de Palabras de amor, la canción que escribió y canta con su primo, Jorge Drexler. “Dejemos que la trama resuelva el error”...

Ta te ti, esto como yo

Hay muchas actividades gastronómicas para aprovechar en Montevideo y en el interior del país, así que te dejo algunas recomendaciones y ojalá elijas alguna para disfrutar.

kotbullar_paleo-800x800.jpg

Suecia. El sábado 7 hay cena sueca en La Pasionaria (Reconquista 587), de la mano de Revista Placer y de Manuel Mendoza. Nacido en Jakobsberg, Estocolmo, Manuel cultiva su pasión por preparar platos suecos tradicionales, además de dedicarse a la fotografía que realiza para Placer desde hace 21 años. El menú de seis pasos será acompañado de 10 vinos especialmente elegidos. Es una gran oportunamente para probar las delicias nórdicas tan poco conocidas en Uruguay, con especialidades como el glögg (vino sueco especiado), leverpastej (paté foie y sus pickles de pepino, gravlax de salmón con salsa de crema fraîche, las tradicionales köttbullar con brunsås, las albóndigas suecas con crema y salsa de frutos rojos, y hasta la princesstårta, la torta preferida de la princesa Victoria. Más info y reservas por el 098 320 023.

Pop up. El 14 y 15 de setiembre hay nueva edición de Montevideo Pop Up en el Parque Rivera, con comidas de todo tipo al aire libre, además de música en vivo y actividades para todas las edades. Mási info acá .

México. Este jueves 5 vuelve la cocina mexicana original a Manzanar Restaurante . Esta vez las delicias estarán a cargo de David Castro y Maribel Aldaco, del restaurante Fauna . Fauna fue premiado como el número 1 de México y número 5 de la lista Latin America’s 50 Best Restaurants 2023, también premiados en la lista mundial @theworlds50best. Maribel a su vez obtuvo el premio de mejor pastelera 2023. Lugares limitados y con reserva.

feijoada-brazilian-meat-and-bean-stew.jpg

Brasil. Esta semana se celebra la semana de Brasil y en Uruguay eso se traduce en delicias de ese país. El sábado 7 habrá comidas típicas en la Peatonal Bacacay, a puro Grito de Ipiranga y desde las 11, además de música y sorpresas. Además, durante toda esta semana también se festeja en el Mercado Ferrando (Chaná 2120), con cultura, música, y sabores brasileños. Recomendados para probar: picanha con farofa, coxinhas, feijoada y quindim. Acá podés ver la programación completa .

"Lo mejor de envejecer es que no pierdes todas las otras edades que has tenido". Madeleine L’Engle, escritora y poeta estadounidense, autora de Una arruga en el tiempo, gran libro con una pobre adaptación cinematográfica de Disney.