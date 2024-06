El Colo Gianarelli debutó como conductor de MasterChef en Canal 10: "Todo es felicidad"

Había dicho que la diva le caía mal Se filtró un video de Santiago del Moro destrozando a Mirtha Legrand: "Tuvo un hijo puto y no lo reconoció"

Pero MasterChef no es una novedad para Gianarelli, que resultó ganador de la tercera edición de MasterChef Celebrity en 2022. Actualmente el conductor, profesor y director artístico de parodistas Los Muchachos conduce también La mañana en casa y Dale que va.

MasterChef Uruguay: "Todo es felicidad"

"La cocina más famosa del país abrió sus puertas para todo el Uruguay. 34 participantes deberán audicionar en esta cocina. Ellos no son celebridades ni profesionales, son cocineros amateur que buscan cambiar su vida para siempre", dijo Gianarelli en la apertura del programa, marcando el cambio sustancial de la competencia.

Minutos antes del comienzo del programa el nuevo conductor compartió en una publicación un emotivo mensaje sobre su nuevo desafío profesional.

"Podríamos decir que esas cocinas fueron y siguen siendo muy importantes para mi. La cocina siempre fue relevante en mi vida porque era el lugar donde la familia se reunía y reúne, pero nunca me imagine todo lo que me iba a dar a posteriori. En las cocinas de Masterchef viví momentos inolvidables siendo cocinero, participante, llegando a poder levantar la copa pero nunca me imagine, que ahora, iba a cambiar de lado del mostrador. Todo es felicidad", escribió el nuevo conductor del programa en sus redes.

El nuevo conductor agradeció a los jurados del programa: Sergio Puglia, Ximena Torres y Laurent Lainé por el recibimiento en el programa. "Hicieron todo más fácil y no me canso de decir que son el mejor jurado de la televisión", consideró. Este año Lucía Soria no forma parte del staff de jurados.

Además, agradeció tanto a Canal 10 como a su famili. "Millones de gracias a mi esposa e hijos por siempre acompañar. Los amo con el alma".

"Se vuelven a encender las cocinas más lindas del mundo", concluyó.