El dramático momento de Carlos Perciavalle: su vecino le cortó la luz, acusándolo de estar "colgado"

Lo cierto es que el inspector encontró que durante el tramo de un kilómetro que va desde la ruta hasta la casa, habían varios colgados que robaban luz a Perciavalle: "Siempre me pareció que pagaba una fortuna de luz, y recién me entero que había varios prendidos de mi medidor", comentó el actor en esa oportunidad.

En marzo, el vecino cambió la titularidad del contador a su nombre y ahora, aprovechó para ampararse en la denuncia iniciada por Perciavalle en aquel momento para cortar el cable hacia la casa del capocómico por entender que ese contador estaba en su predio y no en el de "Carlitos", dejando definitivamente sin luz al humorista de 83 años que vive en una zona rural, un acto lo deja desamparado y a oscuras.

Esta situación fue denunciada por el patrocinante de Perciavalle, Guillermo Ahlers, que en diálogo con El Observador dijo: "Es un tema conexo con toda la situación que viene padeciendo Perciavalle, estamos en instancias civiles para poder resolver. En el fuero penal no hemos avanzado, el juez entiende que es un tema mas bien civil. La contraparte ha intensificado sus acciones contra Perciavalle, estamos hablando de un adulto mayor de 83 años, no es porque sea Perciavalle, sino porque es un adulto mayor. Es muy lastimosa la situación que esta viviendo Carlitos, cortarle la luz es un hecho invasivo y como no es un hecho aislado, sino parte de una secuencia de actos hostiles que no favorecen en nada la convivencia pacífica".

Estos hechos que relata el abogado patrocinante de Perciavalle habían sido denunciados en el fuero penal y en los medios cuando el vecino cercó a "Carlitos" con un alambrado, impidiendo el libre acceso a su vivienda, además de obstruir el camino o servidumbre de paso con troncos y piedras para que el capocómico deba ingresar por el terreno de fondo.

Al no existir camino ni calle hasta la casa, Perciavalle debe caminar 150 metros en una zona que se ha convertido en un barrial y que no está preparada para el ingreso vehicular. Incluso cuando tuvo un quebranto de salud, la ambulancia no pudo ingresar a su domicilio.

Gastelú, el vecino denunciado en esa oportunidad, fue citado a declarar en fiscalía, quien negó que ese camino vecinal fuera una servidumbre y que estaba dentro de su terreno, por tanto no quería que siguiera siendo utilizado para el ingreso de Perciavalle, dichos que fueron ratificados por su abogado Jorge Arias, al decir que su cliente no había cometido ningún delito de privación de circulación y que Gastelú no había robado energía eléctrica a Perciavalle.

La relación vecinal vuelve a ponerse tirante, la justicia se sigue tomando su tiempo para dirimir los temas de fondo, mientras Carlitos padece el embate diario de su vecino y queda sin protección del estado, que podría garantizar medidas de no innovar hasta la resolución de los problemas.