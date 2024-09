El dramático momento de Luis Ventura: su hijo y su pareja fueron internados

“ Yo tengo un hijo que no habla todavía a los 10 años. Emite sonidos. Se hace entender. Se hace entender cuando está feliz, se hace entender cuando está enojado, cuando tiene hambre, se hace entender cuando quiere hacer pis”, agregó.

El difícil momento de Luis Ventura por la salud de Antonio "Mi hijo no habla, pero se hace entender" Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/Qlw915bX9f

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luis Ventura (@luisventurasoy)

Sin embargo, Ventura lamentó las complejidades en el diagnóstico y los distintos planteos que le han hecho los médicos. “Es confuso porque dicen que es una rama del autismo; dicen que tuvo infartos en uno de los hemisferios del cerebro, que le dejaron heridas, que van cicatrizando y en la cicatrización va recuperando funciones".

En medio de la internación del niño, Luizzi sufrió un cuadro de estrés por el que también terminó siendo internada. "Me pusieron oxígeno dos veces, me subió la presión, me dio taquicardia por todo el estrés, toda la situación", contó la exvedette a Infobae.

"Lo atendían a Antonio en una cama, a mí en la otra. Sentía que no me entraba el aire, me dolía el pecho, tenía palpitaciones", relató además a A la tarde.

Ambos fueron dado de alta durante el fin de semana, y celebraron la salida del hospital visitando la iglesia de Luján, algo que tanto Ventura como Liuzzi mostraron en sus redes sociales.