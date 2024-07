El elogio de El Gucci al vocero de la Presidencia de Argentina: ¿qué dijo?

Ante esa situación, El Gucci entabló una demanda civil y reclamó U$S 70.000 a Martínez, US$ 60.000 a Goyeneche y US$ 50.000 a Di Candia por violación moral a su imagen. A su vez exigía US$ 150.000 por lucro cesante (ingresos que dejó de percibir por la afectación a su figura).

Tras esto, la demanda fue desestimada en un primera instancia. Luego, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo Turno ratificó lo fallado por la Justicia en primera instancia y puso punto final a la demanda iniciada por Gustavo Serafini, alias El Gucci.