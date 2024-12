El Eras Tour de Taylor Swift llegó a su fin: su impacto, las cifras y lo que significó para su público, explicado por una swiftie

No solo me aferré al Eras Tour desde que Taylor anunció las fechas en Latinoamérica, allá por junio del 2023, también me aferré al Eras Tour en la odisea por conseguir las entradas para alguna de las fechas de Buenos Aires, me aferré al Eras Tour, una vez conseguidas las entradas, cuando empecé a pensar y planificar qué me iba a poner, qué Era quería representar, cuando armé cada una de las pulseras de la amistad con mis amigas escuchando Taylor Swift de fondo, pero sobre todo, y como dice la canción, me aferré al recuerdo eterno de haber asistido a la gira más taquillera de todos los tiempos , a un show sin precedentes, que es completo de principio a fin y donde tanto Taylor como su banda y sus bailarines, se entregan en alma y cuerpo arriba del escenario. Lo dan todo y más para que tengamos una de las mejores noches de nuestras vidas. Y en mi caso, lo lograron.

El 11 de noviembre de 2023 vi a Taylor Swift en vivo por primera vez. Algo que creí que sería bastante difícil, al menos hasta dentro de unos años. Mi show fue uno de los más especiales y no, no lo digo porque haya sido mi show, tuvo múltiples momentos que así lo hicieron, objetivamente. Acá les cuento:

Fue la primera vez que Taylor fue vista en público -beso incluido- con su actual novio, el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce. De hecho, fue prácticamente la confirmación de su noviazgo. El hecho de que Travis y Scott -padre de Taylor- estuvieran presentes lo hizo bastante especial.

Taylor Swift The Eras Tour

Fue la primera vez que Taylor cambió la letra de la canción Karma, para que en lugar de que dijera “Karma es el chico en la calle, volviendo directamente a casa conmigo” (versión original), dijera “Karma es el chico de los Chiefs -en referencia a Travis-, volviendo directamente a casa conmigo”. Algo que, por supuesto, hizo explotar al Estadio Monumental e hizo ruborizarse al mismísimo Travis que la miraba atónito desde la carpa VIP.

Luego viene el set acústico. Set donde todas las noches tocaba dos “canciones sorpresa”, es decir, dos canciones que no formaban parte de la lista de canciones del concierto, pero que empleó como forma de poder tocar otras canciones de su repertorio, para no dejarlas del todo afuera. Siempre en solitario, sin su banda ni sus bailarines, ella sola frente a la multitud que la esperaba expectante e ilusionada. Este set se convirtió en uno de los momentos más esperados de la noche, con los swifties -tanto los presentes en el estadio como los ausentes, desde las redes sociales- especulando ansiosos y extasiados sobre qué canción les tocaría. Sin duda las “canciones sorpresa” fueron grandes protagonistas de este tour.

El 11 de noviembre de 2023, Taylor cantó el primer mashup del Eras Tour. Algo que luego mantuvo a lo largo de toda la gira. Esto consistió en hacer una mezcla entre dos canciones pertenecientes a distintos álbumes de su discografía, que en general tocaban tópicos similares. Algo que mostró resultados increíbles y por momentos emocionantes para todos aquellos que disfrutamos de su música.

De hecho, el último mashup del Eras Tour, tocado anoche en Vancouver, para quienes conocemos las canciones y el significado de las letras, entendemos que fue el cierre perfecto para esta gira. Taylor se sentó por última vez en su piano de madera decorado con flores de colores y nos regaló uno de los mashups más emotivos, mezclando las canciones Long Live (del disco Speak Now), New Years Day (de Reputation) y The Manuscript (canción con la que cierra su último disco, The Tortured Poets Department).

SaveClip.App_445305205_1203566997302227_9012034918098467160_n.jpg

El legado que deja el Eras Tour

“Era el final de una década pero el comienzo de una era”, cantaba Taylor Swift allá por el 2010 en su canción Long Live (Larga vida). Una frase -varias de esa canción, de hecho- que calza perfectamente bien con lo que representó la gira The Eras Tour, que finalizó en la noche del domingo 8 de diciembre en Vancouver, Canadá, luego de 152 conciertos en 50 ciudades de distintos países y continentes a lo largo de aproximadamente dos años -el tour comenzó el 17 de marzo de 2023 en Arizona, Estados Unidos-.

El Eras Tour llegó a su fin y con él, valga la redundancia, tal como dijo Taylor anoche al cambiarle la letra a Long Live en el set acústico de las “canciones sorpresa”, el fin de una Era. Y el comienzo de otra.

SaveClip.App_442485224_405414525657221_8559335488683477139_n.jpg

Así lo explicaba la mismísima Swift en el prólogo del libro oficial de la gira, The Eras Tour Book publicado el pasado 29 de noviembre en Estados Unidos. En él se incluyen más de 500 imágenes, momentos destacados de los conciertos y algunas palabras y reflexiones sobre lo que esta gira significó para ella:

“Continuaríamos tocando este espectáculo bajo la lluvia torrencial, en el calor abrasador, en la humedad más espesa, en los vientos más fuertes y en el frío más intenso. Lo haríamos si estuviéramos enfermos, agotados o lastimados. Lo haríamos con el corazón roto. Hacemos esto porque amamos tener la rara oportunidad de crear felicidad y maravillarnos en ese escenario. Lo hacemos porque sabemos que lleva tiempo, esfuerzo, dinero y energía planificar la asistencia a un concierto. Lo hacemos porque cada pulsera de la amistad intercambiada tiene el potencial de convertirse en un nuevo amigo y nunca se sabe qué sueños pueden surgir si logramos pintar un paisaje onírico en cada ciudad que visitamos. Lo hacemos porque la gente necesita escapar de lo brutal que puede ser la vida y es el honor de nuestras vidas ser eso para ellos, aunque sea por una noche. Y aunque estamos solos en esta gran y aterradora vida, de alguna manera no se siente así cuando cantamos las mismas palabras que otras 80.000 personas que llevan brillantina en la cara. Lo hacemos porque la vida llega en oleadas, en fases, en brillantes ráfagas de momentos mágicos y todas estas cosas se unen para crear… Eras.

Nos vemos en la próxima Era…”

¿Cómo nació esta gira de semejante magnitud?

SaveClip.App_464948108_517340084612886_3917823671305056779_n.jpg

La gira de su séptimo álbum de estudio, Lover, se vio suspendida debido a la pandemia por COVID-19. En medio de la pandemia, julio de 2020 Taylor saca -sin previo aviso- su octavo álbum de estudio y el que demostró que puede cantar el género que quiera, Folklore. Cinco meses después, en diciembre de 2020 saca Evermore, señalado como un álbum “hermano” o “primo” de Folklore por la similitud en los géneros musicales y la estética de los álbumes. Dos años después, en octubre de 2022, lanza Midnights. Y allí se encontró con un problema.

10 álbumes, 10 eras (la última se sumó a mitad de camino con el lanzamiento de The Tortured Poets Department en abril de 2024). Así lo explica Taylor en medio del concierto, sentada en su piano, previo a tocar Champagne Problems de la era Evermore.

“Antes de esta gira, el proceso que seguía era terminar un disco y titularlo Red, Speak Now, Fearless o lo que fuera y después organizaba un tour con el nombre del disco. Como el 1989 Tour o el Speak Now Tour. Eso era lo que hacíamos. El caso es que con este tour, venía mucha gente y me decía: “Has sacado 5 discos de los que no has hecho tours. Así que ¿Cuál es tu plan?, ¿Qué piensas hacer?, ¿Darás un show que incluya todos los discos? ¿Un concierto de 3 horas y media?”

Y yo respondía “Sí, se llamará El Eras Tour, te veo allá”.

The Eras Tour en números y lanzamientos

SaveClip.App_441081176_972693611251472_5122337000607232968_n.jpg

Aunque no hay números oficiales de parte del equipo de Taylor, en octubre de 2024, la revista Forbes estimó que el Eras Tour recaudó aproximadamente 3.000 millones de dólares.

Durante el tour lanzó 3 álbumes: en julio de 2023 lanzó Speak Now (Taylor´s Version), en octubre de 2023 1989 (Taylor´s Version). Estos dos álbumes, originalmente publicados en 2010 y 2014 respectivamente, forman parte del viaje en el que Taylor se ha embarcado por recuperar los derechos de su música y que éstos le pertenezcan sólo a ella, luego de que en 2019 su discográfica vendiera los derechos de sus primeros seis álbumes al productor musical Scooter Braun.

Finalmente, en abril de 2024 lanzó su nuevo álbum, The Tortured Poets Department, que hace solo unos días, la plataforma Spotify anunció que fue el álbum más escuchado a nivel mundial en 2024.

Ya el día de su publicación, Billboard había anunciado que en menos de 12 horas se había convertido en el álbum más escuchado en Spotify en un solo día en lo que iba del 2024.

En octubre de 2023 The Eras Tour: La Película llegó al cine. 3 horas y media de concierto hecho cine, que convocó a miles de fans de todo el mundo a las salas, convirtiéndolas en un estadio más del Eras Tour. La película recaudó más de US$ 261 millones en taquilla a nivel mundial, convirtiéndola en la película de conciertos más exitosa de todos los tiempos.

Algunas palabras de una swiftie nostálgica

El Eras Tour no fue solo un tour. Fue un fenómeno cultural y un repaso exhaustivo por la carrera de Taylor Swift, que además de consagrarla como una de las artistas más grandes y exitosas del siglo XXI, cambió la forma de hacer conciertos y marcó un precedente que de ahora en adelante, probablemente sea apropiado por otros artistas.

Además permitió unir a miles de fans de todo el mundo bajo un mismo código, bajo un mismo lenguaje, el de Taylor Swift y el de la música. Desde pensar y crear los trajes para vestirse representando la estética de alguno de los álbumes de la carrera de Taylor, hasta hacer las pulseras de la amistad para intercambiar con desconocidos, que terminaron convirtiéndose en uno de los objetos protagonistas de esta fiesta, porque no solo permitieron intercambiar el amor por Taylor y su música, sino que permitieron intercambiar amistad, empatía, amabilidad y conectar con un sentido de pertenencia, cruzando barreras ideológicas, políticas y culturales.

WhatsApp Image 2024-12-09 at 12.16.18.jpeg

Y todo nació con una canción. En el puente de la canción You’re on Your Own, Kid de su álbum Midnights, Taylor canta sin saber lo que esto generaría después:

“Todo lo que pierdes es un paso que das.

Así que haz pulseras de la amistad, tomate el momento

y disfrútalo. No tienes ninguna razón para tener miedo (...)”

Esta, pasó de ser parte de la letra de una (gran) canción a convertirse en un verdadero manifiesto de la amistad. Provocando que los fans de todo el mundo comenzaran a hacer pulseras con los nombres de las distintas canciones de la discografía de la cantante, para luego intercambiarlas con el resto de los swifties que asistieran a los conciertos.

Pese a quién le pese, Taylor Swift es la artista del momento. Como fenómeno social y cultural es digno de estudio (de hecho los hay) y sin dudas seguirá dando qué hablar. Porque si esto ha logrado con 34 años, no imagino lo que queda por venir. Solo sé que estará a la altura y me atrevo a decir que será superior. Es lo que ella hace. Superarse en cada paso, en cada Era. Porque como dijo ella, es el final de una Era, sí, pero a la vez es el comienzo de la siguiente y Taylor Swift ya demostró que no hay quién la detenga y sobre todo, que no tiene techo.

“Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por ser parte del capítulo más emocionante de toda mi vida hasta la fecha. Mi querido Eras Tour”, dijo anoche antes de cantar Karma, canción con la que da cierre al concierto.

No Taylor, gracias a vos, como dice Long Live, “tuve el mejor momento de mi vida contigo”.