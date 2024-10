El guitarrista de Paul McCartney elogió la ciclovía de la rambla y Carolina Cosse le respondió

Una de las preguntas que sobrevolaron la visita de Paul McCartney a Montevideo, que este martes tocó en el Estadio Centenario por tercera vez en su carrera , fue si iba a usar la nueva ciclovía de la rambla o no. La pregunta era pertinente si se tiene en cuenta que en sus anteriores visitas el Beatle paseó por la ciudad en bicicleta y que para esta vez pidió un trailer especial en el que pudiera trasladar su birrodado.

Y si bien eso al final no pasó —o al menos nadie lo registró—, quien sí mencionó a la ciclovía y, de hecho, la elogió fue Rusty Anderson, guitarrista del músico , que fue entrevistado por Telemundo el mismo martes.

"Anduve en bicicleta, cerca del océano", dijo el músico al informativo de Canal 12. " Lo hice la última vez que estuve acá. No es el océano, creo que es el Río de la Plata. Es muy lindo para salir porque es abierto y las playas son lindas. Hay una linda ciclovía”, agregó Anderson.

Quién respondió al elogio de Anderson fue la exintendenta y candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio, Carolina Cosse, cuya administración impulsó la obra en la rambla. Cosse compartió las declaraciones del músico de McCartney con tres emojis que aprobaron sus palabras: un corazón verde, una bicicleta y un monopatín.

El paseo de McCartney por Montevideo en 2012

Antes de llegar a Uruguay se manejó la posibilidad de que McCartney pasara por Punta del Este, y de nuevo el motivo era ciclista: el Beatle tenía planificado recorrer sus calles y su rambla en bicicleta, aunque eso finalmente no sucedió, ya que partió en la madrugada para Buenos Aires.

El ciclismo en Uruguay es una actividad que el creador de Let it be ya desarrolló en su primera visita al país, en 2012, cuando fue captado en Carrasco, en Montevideo.

En ese momento, Paul recorrió la rambla montevideana en bicicleta sin que nadie se diera cuenta, salvo un solitario fanático que lo fotografío y luego le pidió una foto.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/shippeand0/status/192763499812884481?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E192763499812884481%7Ctwgr%5E564b7159ef679cc53dace7e795893d4fb17893a6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elobservador.com.uy%2Fnota%2Fmontevideo-la-ciudad-en-la-que-las-estrellas-de-la-musica-son-personas-normales-201810816221&partner=&hide_thread=false Paul McCartney en bicicleta x la rambla de Montevideo.. un cra´ pic.twitter.com/7AbhoADa — agus (@shippeand0) April 18, 2012

La foto luego se viralizó en Twitter, y volvió a mostrar la forma en la que los músicos pueden transitar por la ciudad con una normalidad y tranquilidad a la que no están tan acostumbrados en el resto del mundo.

Por eso mismo, McCartney pidió a la producción del show un camión con un tráiler que le permita transportar la bicicleta para esta nueva visita, aunque al final ese paseo no se concretó y la anécdota quedó vinculada, únicamente, a los elogios de su guitarrista a la obra de la IM.

El regalo futbolero que se llevó Paul McCartney y su agradecimiento a Montevideo

El músico argentino Nito Mestre (integrante de Sui Generis junto a Charly García y dueño de una extensa y prolífica carrera solista), publicó este miércoles un video en su cuenta de Instagram que muestra la salida de McCartney rumbo al Estadio Centenario y su despedida de fanáticos y personal del hotel donde se alojó, el Sofitel.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nito Mestre (@nitomestre)

Mestre, que abrió los shows de McCartney en Buenos Aires en 1993, lo filmó mientras pasaba por el lobby del hotel rumbo a su auto, y en el video se ve que uno de sus guardias de seguridad recibe una camiseta de la selección uruguaya, que se lleva consigo para darle a McCartney.

Luego del show, la cuenta de Instagram del músico británico publicó una foto del momento del espectáculo en el que como suele hacer, sale a escena con la bandera del país donde toca y la de su país natal, además de la bandera de la comunidad LGBTIQ+.

En español, el posteo dice "¡Muchas gracias, Montevideo! ¡Qué legendario inicio de la gira Got Back 2024!"