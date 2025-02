El inusual regalo que recibió Luana de parte de la Peke Sander después de su debut con Integración

"Esto es una locura total. Tremenda experiencia, pero esto es inédito chicos", comentó Luana al ver el regalo de la comunicadora en la entrevista para Pasión de Carnaval (VTV). "Me lo voy a morfar ahora, tenía tremenda hambre. No había comido todavía".

"Espero que les haya gustado y que la segunda rueda nos acompañen. Vamos arriba Integración y sobre todo vamos arriba el Carnaval. Gracias por abrirme las puertas, estoy muy emocionada", agregó.

El periodista Martín Riveiro compartió en sus redes el momento de la entrega de los ñoquis y escribió: "Sos Luana, bajás de tu primer Teatro de Verano en Carnaval y te espera la Peke Sander con ñoquis. Gracias Uruguay. Cine".

"Soy una simple chica a la que le gusta el arte y los ñoquis", compartió Luana y agregó: "Te amo Peke, te amo Carnaval".

Soy una simple chica que le gusta el arte y los ñoquis

Luana desfiló en Llamadas

Luana era una de las presencias más esperadas del Desfile Inaugural de Carnaval, sin embargo el pasado 23 de enero no formó parte del pasaje de la comparsa Integración por la avenida 18 de julio. Sin embargo, la artista sorprendió el pasado sábado al desfilar con la agrupación en el Desfile de Llamadas.

Vistiendo un traje rojo de dos piezas y un amplio espaldar de plumas amarillas la cantante coloniense desfilo frente a la formación de vedettes de Integración, de la que forma parte su suegra, directora responsable de la comparsa y figura referente del candombe, Florencia Gularte.

"Me llegaron muchos mensajes. No vine porque estaba trabajando, es la realidad", dijo Luana cuando la entrevistaron en medio de del Desfile de Llamadas. "De acá me voy directo a Paso de los Toros y Tacuarembó", agregó. Además comentó que está "muy feliz" de "ser parte de este arte tan importante" del Uruguay. "Sobre todo compartir con la familia y con el pueblo tambien", dijo.

Finalmente la comparsa Integración no solo volvió a entrar entre las 23 comparsas clasificadas para el Desfile de Llamadas de 2026, sino que se ubicó en el séptimo puesto.