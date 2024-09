El libro que recomienda Bill Gates para saber cómo ser exitoso en la vida

Bill Gates es un fanático de la lectura, que en su blog, no solo habla de tecnología, sino que también recomienda libros, reflexiona sobre el impacto que estos le causaron y comparte las lecciones que aprendió.

Se trata de "The Road to Character" de David Brooks. Este libro alcanzó el número uno de la lista de Bestsellers del New York Times y, según Amazon, es un libro que ayuda a analizar los principios y valores de cada uno y cómo estos pueden ayudar a tener una vida más exitosa y plena.