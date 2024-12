El relato de Kairo Herrera sobre cómo dejó el alcohol a pedido de su esposa Jessica Zunino: "lo hice por amor"

En la entrevista, Herrera reveló que dejó el alcohol luego de una charla con Zunino. "Cuando arrancamos a salir, yo tenía la costumbre de llegar a casa, hacer una hora de ejercicio, darme un baño y después me sentaba con la guitarra, una libreta e iba entre la música y los dibujos. Y al mismo tiempo chupaba whisky y fumaba como una chimenea", explicó.

"Seguía en esa hasta que una noche estábamos juntos, me acuesto al lado de ella y me dice: 'Te voy a decir algo, es realmente asqueroso acostarse al lado de un tipo que hiede a alcohol y a pucho como vos'. Me cayó una catarata de vergüenza y al otro día dejé", confesó Herrera.