Giannina Silva compartió las primeras fotos con su bebé, Isabella: "No puedo estar más feliz y agradecida"

" Gracias, gracias, gracias. Arranco así porque no puedo estar más feliz y agradecida. Nació Isabella el Miércoles 19 de Marzo y estamos explotados de amor", escribió la comunicadora en un posteo que acumula miles de reacciones. " Aquí comparto algunos de los segundos más importantes de nuestras vidas , gracias por habernos dado amor desde el segundo uno que se enteraron de la notica, por estar y acompañar. Que todo ese amor y felicidad les vuelva", continuó.

"Nació ayer la hija de Gigi, Isabella, bienvenida a este mundo loco y hermoso", contó González, que informó que la niña pesó 3,8 kilos y mide 54 centímetros. "Estamos todos muy felices, besos de todo el equipo", agregó Paz.

Embed ¡Se agrandó la familia de #VamoArriba! Ayer, 19 de marzo a las 14:02, nació la pequeña Isabella Zaugg Silva y no podemos estar más contentos ¡Felicitaciones, Gigi y Gonza! pic.twitter.com/eEa7D3H2tF — Canal 4 (@Canal4_UY) March 20, 2025

En febrero, Silva estuvo en el programa de Canal 5 El living, donde habló sobre el proceso del embarazo y las expectativas para el día del parto. "Soy muy ansiosa, pero particularmente el parto y el momento de conocer a Isabella no me están generando ansiedad. Como aún siento que quedan unos pasos por delante, no quiero despertarme cada día pensando cuándo va a venir. Estoy logrando dejar que eso fluya. Quiero que esté en el horno, que se sienta tranquila ahí y que salga cuando quiera", explicó en la entrevista.

Ya en marzo la comunicadora compartió, en diálogo con Sábado Show, contó cómo se imaginaba el día posterior al nacimiento de su hija. "Me imagino muy enamorada de mi bebé, muy babosa, emocionada, enternecida, dedicada a su bienestar. Quiero estar a la altura y estoy segura de que así va a ser. Ya siento mucho amor y me dicen que el momento de conexión cuando una ve al bebé por primera vez es maravilloso. A su vez me siento muy acompañada por su papá", dijo.