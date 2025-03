Nació Isabella, la hija de Giannina Silva: así lo anunciaron al aire sus compañeros de Canal 4

"Iba a ser algo que iba a programar, quizás en el momento sería algo que me podría llegar a costar. Al final no fue así, me terminó sorprendiendo. Es con un compañero de vida que también es reciente. Fue mucho cambio de golpe en mi vida. Recientemente me cambió la vida en todo sentido", compartió Silva.

En febrero, Silva estuvo en el programa de Canal 5 El living, donde agregó "Soy muy ansiosa, pero particularmente el parto y el momento de conocer a Isabella no me están generando ansiedad. Como aún siento que quedan unos pasos por delante, no quiero despertarme cada día pensando cuándo va a venir. Estoy logrando dejar que eso fluya. Quiero que esté en el horno, que se sienta tranquila ahí y que salga cuando quiera", explicó en la entrevista.