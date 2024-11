Giannina Silva habló sobre su maternidad y contó cómo imagina el parto

Silva contó entonces que "siempre supo" que en algún momento de su vida iba a querer ser madre y que después de los 35 años empezó a hacer el proceso para congelar óvulos . "Manuela Da Silveira me dio una mano enorme, me guio por el camino", comentó.

Sin embargo, hace unos meses se enteró de que estaba embarazada. "Iba a ser algo que iba a programar, quizás en el momento sería algo que me podría llegar a costar. Al final no fue así, me terminó sorprendiendo. Es con un compañero de vida que también es reciente. Fue mucho cambio de golpe en mi vida. Recientemente me cambió la vida en todo sentido", compartió Silva.

"Iba a ser algo que iba a proyectar para mas adelante con tiempo, programando, a los 43 o 44. Pero no, la vida hace lo que quiere. Me sorprendió un amor, me sorprendió esta noticia y estamos muy felices con eso", agregó.

Durante el programa Manuela Da Silveira, que también era una de las invitadas de la noche, le preguntó a Silva cómo le gustaría que fuera el nacimiento de su hija Isabella.

"Me gustaría que fuera parto natural, pero también le tengo un poquito de miedo porque entiendo que tiene sus riesgos. Sí estoy averiguando para pasarlo sin dolor. Respeto mucho a las madres que no quieren anestesia, que no se hallan cómodas y prefieren sentirlo, yo soy una persona que sufro mucho el dolor, me he desmayado por dolor y no me sirve estar desmayada en ese momento que es cuando más me va a necesitar", sostuvo.