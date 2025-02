Giannina Silva contó cómo maneja la ansiedad en el octavo mes de su embarazo: "Estoy logrando dejar que fluya"

Según contó en la nota con el programa El Living, tanto ella como su pareja Gonzalo están preparándose para el momento del nacimiento " viendo videos, leyendo mucho y tomando clases con una doula y educadora prenatal" . Y si bien aseguró no estar nerviosa ante la perspectiva del parto, está trabajando para que no le gane la ansiedad.

"Soy muy ansiosa, pero particularmente el parto y el momento de conocer a Isabella no me están generando ansiedad. Como aún siento que quedan unos pasos por delante, no quiero despertarme cada día pensando cuándo va a venir. Estoy logrando dejar que eso fluya. Quiero que esté en el horno, que se sienta tranquila ahí y que salga cuando quiera", explicó en la entrevista.