El video con el que Giannina Silva y su pareja presentaron a su futuro bebé: "Hablame al oído para siempre"

Silva contó que se hizo un test de embarazo, a través del que confirmó que estaba gestando. "El instructivo decía que había que dejarlo unos minutos, y cuando lo dejo, me voy a ir y se pone de un color brillante", relató. "'Dije, ta, se manchó donde no debía'. Llamé a una amiga a preguntarle y me dijo, 'no, es que estás embarazada'. Estaba sola. Y enseguida llamé a Gonzalo, hablamos y fue todo muy rápido'", dijo.

"Nos fundimos en un hermoso abrazo", agregó.