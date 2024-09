Giannina Silva contó cómo se enteró de su embarazo y dio nuevos detalles de su noviazgo

El momento en el que Giannina Silva se enteró de su embarazo

La conductora reiteró que todo ocurrió de forma inesperada, y que ser madre no estaba entre sus planes inmediatos. "En la vida una planea todo pero después las mejores noticias te llevan puesta", comentó.

Silva contó que se hizo un test de embarazo, a través del que confirmó que estaba gestando. "El instructivo decía que había que dejarlo unos minutos, y cuando lo dejo, me voy a ir y se pone de un color brillante", relató. "'Dije, ta, se manchó donde no debía'. Llamé a una amiga a preguntarle y me dijo, 'no, es que estás embarazada'. Estaba sola. Y enseguida llamé a Gonzalo, hablamos y fue todo muy rápido'", dijo en referencia a su pareja, que oficializó hace poco tiempo.

"Nos fundimos en un hermoso abrazo", agregó.

"Estoy como loca de feliz, porque esto tiene dos etapas, primero cuando lo comparte la pareja, que entre nosotros se dio una felicidad muy grande. Después compartirlo con la familia, que también hay mucha alegría y expectativa, y después cuando compartís con la gente querida, que multiplica el entusiasmo. Estoy muy feliz".

"Pasó todo tan rápido": Giannina Silva y su reciente noviazgo

En la entrevista, la conductora también contó algunos detalles más sobre su noviazgo, que oficializó el pasado agosto. "Nos conocimos en Punta del Este y fue un flechazo", dijo sobre su pareja, Gonzalo Zaugg, de 25 años.

"Pasó todo tan rápido que es casi al mismo tiempo, el enamoramiento y la felicidad de esta noticia del embarazo", agregó Silva. La conductora contó que en los próximos meses empezarán a convivir formalmente con su pareja, aunque ya pasan casi todos los días juntos.