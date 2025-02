Emilia Pérez: el director de La sociedad de la nieve criticó "linchamiento" contra Karla Sofía Gascón antes del Oscar 2025

"Es muy triste la situación alrededor de Emilia Pérez. A mí me encanta, pero es cierto que ha cometido muchos errores y son una irresponsabilidad" , afirmó Bayona, quien consideró que la actriz "no estaba preparada o asesorada para todo lo que ha hecho", que está sufriendo "un linchamiento" y que "la tolerancia va acompañada de la compasión".

Otro que defendió a Gascón en los Goya fue el cantante C. Tangana.

En la alfombra roja de la ceremonia, el español dijo que le "da pena" la situación con la actriz y la película, que además de haber sido prácticamente dejada de lado por Netflix en la campaña y antesala del Oscar, afronta, entre otras cosas, la cancelación de un libro autobiográfico que se iba a publicar en marzo y que su editorial suspendió.

"A todo el mundo le podrían sacar tuits así, no creo que haya nadie que no haya dicho una", dijo C. Tangana.

La decisión de Karla Sofía Gascón

Por su parte, Gascón anunció a fines de la semana pasada que guardará "silencio" por respeto a Emilia Pérez en plena campaña para los premios Oscar.

La polémica estalló a finales de enero cuando salieron a la luz los antiguos tuits críticos con los musulmanes y los afroamericanos en Estados Unidos, y fue creciendo hasta que el miércoles el director de Emilia Pérez, Jacques Audiard, se distanció de Gascón y calificó sus mensajes de "inexcusables" y "llenos de odio".

Tras las palabras de Audiard, "decidí, por la película, por Jacques, por el elenco, por el increíble equipo que lo merece, por la hermosa aventura que todos tuvimos juntos, dejar que la obra hable por sí misma", señaló Gascón en un mensaje en su cuenta de Instagram.

La artista trans, nominada al Oscar a mejor actriz por su papel de un capo narcotraficante mexicano que quiere cambiar de sexo y desaparecer, dijo esperar que su "silencio permita que la película sea apreciada por lo que es, una hermosa oda al amor y la diferencia".

El mensaje, en el que vuelve a pedir "disculpas a todos los que han sido heridos en el camino", lo acompañó con una foto de Audiard y el equipo de la película en Cannes, donde ganó el premio del Jurado y el premio a mejor actriz, otorgado al conjunto de su elenco femenino (Gascón, Selena Gómez, Zoe Saldaña y la mexicana Adriana Paz).

Emilia Pérez, filmada en Francia y ambientada en México, es la película que opta a más galardones en la ceremonia de los Oscar del 2 de marzo, con 13 nominaciones.

Ante el escándalo, Netflix apartó a la actriz de la campaña de promoción del film en Estados Unidos, informaron medios de ese país.

Emilia Pérez, que conquistó cuatro Globos de Oro, también se ha visto inmersa en otra controversia, en México, donde recibió numerosas críticas por la manera en que retrata temas como el narcotráfico, la migración o la corrupción.

