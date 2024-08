Empezó una nueva temporada de avistamiento de ballenas y tuvo su lanzamiento en Punta del Este

Monzeglio conversó con El Observador sobre la importancia de cuidar esta actividad: "Este año parece que se adelantaron en calidad y en cantidad, sobre todo. En general la temporada va de julio a octubre, pero empieza tranquila. Ahora yo no se que pasó este año, me dicen que están reportando avistamientos por todos lados. Es bueno que las familias se empiecen a acercar a la costa, que se traigan su matecito, sus tortas fritas, sus asientos tranquilos para disfrutar de un espectáculo gratuito, y de los pocos países en el mundo que se puede ver tan cerca y tan claramente. Porque acá no se les molesta y es un turismo sostenible, porque tenemos que aprender y hemos aprendido mucho. Eso es turismo sostenible y el bus de Rocha, el bus turístico realmente es un ejemplo que fuera de la temporada, le estamos encontrando una utilidad. Por eso felicito a las autoridades de Rocha y de Maldonado porque realmente le están poniendo el alma a todo esto".