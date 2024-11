"En el fondo son todos cagones": Claudia Fernández recordó cuando un famoso argentino la acosó sexualmente y reveló en qué quedó la situación

"Yo tengo esa cosa que impongo porque te bajo los dientes y siempre fui así desde adolescente. Desde que vas al boliche y te tocan la cola yo respondía 'tuqui' de puño cerrado: conmigo no. Pero no siempre me sirvió ese escudo ", contó.

"Me pasó haciendo temporada en Buenos Aires, el primer año que hago temporada con Reina Reech y con Miguel Ángel Cherutti, tuve un problema de acoso sexual con él y la pasé muy mal. Si yo tenía otro carácter era para que me volviera a Uruguay o sea renunciar a todos mis sueños en Argentina y me volviera porque era la primera temporada y estaba pasando eso. Tuve el apoyo de Moria que me aconsejó muy bien, me guió por dónde ir", reveló.

La uruguaya de 48 años dijo que el episodio terminó en una denuncia contra el actor, pero que "ya preescribó todo".

"Sabés que el verano pasado vi que estaba haciendo su show entre las maquinitas de un casino y dije: 'mira vos, cómo todo llega'. Estuve a punto de sentarme a verlo. A ver qué hacía. Porque en el fondo son todos cagones. Pero después pensé que ya la vida se había encargado. Lo ves en la foto y ya está", concluyó.