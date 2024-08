Claudia Fernández y el recuerdo de uno de sus primeros programas en televisión: "Me querían crucificar"

"Hay muchos que no soltaron a esa chiquilina de 26 años de Dale con todo, que en su momento poco más que me querían crucificar porque entraba revoleando la cola, bailando, después me abría el tapadito", dijo Fernández.

"Hasta en un programa de radio un grupo de hombres salió a agredirme, y en ese momento no estaban las sororas que hoy están para defenderme. Entonces tuve que defenderme sola. Me pasó años después de ir a un programa como invitada, y que el conductor me siga tratando como esa chica de 26 años. Muchos no lo logran soltar y que la vida pasa para todos, pero a veces siento eso, la mirada prejuiciosa. Para muchos tengo que rendir un examen", afirmó la conductora.

Fernández aseguró además: "Nunca tuve pudor con el cuerpo, hoy tampoco. Me siento bien con mi cuerpo y tengo una buena relación con él, que entiendo que no le pasa a todos, hay gente a la que le cuesta mostrarse desnuda incluso ante su pareja, yo nunca tuve problemas".