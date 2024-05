"Con los que me peleo les hago la cruz": la regla de Claudia Fernández y qué figura de los medios fue la excepción

En una entrevista en Algo Contigo, Luis Alberto Carballo le preguntó sobre los vínculos que estableció durante sus años de trabajo en los medios y los amigos que dejaron de serlo. "Lo que pasa es que los amigos son buenos amigos. No quiere decir que en este medio no se pueda tener amigos, tengo amigos de hace muchos años ", dijo ella.

En diálogo con Carballo aseguró que no ha tenido peleas con tantas figuras del medio. Sin embargo, afirmó: "Pero con los que me peleo les hago la cruz y nunca más".

La excepción –dijo– es la modelo y DJ Patricia Wolf. "Con Pati Wolf nos reconciliamos y somos grandes amigas". Aclaró, a su vez, que lo que sucedió con Wolf "no era una pelea seria, habíamos tenido discrepancias".

Carballo también trajo a colación a Victoria Rodríguez, quien también es una amiga de la figura. "No hicieron algo que me lastimó, no eran mis amigas en el momento que discrepamos. Al que le hago la cruz se la hice y nunca más", sostuvo.

"¿Son muchos?", preguntó Carballo. "Unos cuantos", respondió Fernández y descartó que vayan a tener una entrada en su libro. "No los vamos a hacer conocidos", dijo.