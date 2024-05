Enzo Vogrincic dio pistas sobre su próxima película luego de La sociedad de la nieve: ¿qué dijo?

"La película me ha abierto una ventana gigante donde puedo elegir, o jugar a elegir, un camino. Si el objetivo fuera el 'quiero trabajar en Hollywood', ese camino requiere esto y lo otro, y puedo trabajar en ello. Pero hay otros caminos en los que puedo liberarme de esa presión y dedicarme a actuar. Ahí encuentro siempre el punto común, buscar esos personajes e historias que tienen que ver conmigo, que me tocan. Por otro lado, también soy consciente de que filmar una película tan especial como La sociedad de la nieve es prácticamente imposible. Es muy difícil que mi próximo papel sea mejor. Imposible. Ya me liberé de esa idea. Además, a medida que voy leyendo guiones, me doy cuenta de lo difícil que es construir una historia tan espectacular."

Vogrincic aseguró que cuando le llega una propuesta lee el guion "tres veces" y que le "encanta".

"A partir de ahí voy sintiendo qué me pasa. Normalmente me surgen los 'no'. Me doy cuenta muy rápido de que no tengo nada que contar ahí. Y voy diciendo que no, que no, que no… Me lo tomo con mucha calma. Lo que más me preocupa es mi sensación de vergüenza, porque no estoy dispuesto a tener que defender algo que quede grabado para siempre, 'qué lindo proyecto, ¡vengan a verlo!', y que no lo sienta así."

Sobre su futuro, el uruguayo aseguró que ya le dijo que "sí" a un proyecto y que, en cambio, ni siquiera tuvo que leer el guion.

1713711106419.webp Enzo Vogrincic en la alfombra roja de los Premios Platino Premios Platino

"No me tiembla el pulso para decir que no, ni tampoco para decir que sí. Ya hay un proyecto al que dije sí y fue sin leer el guion. Me lo contaron y no tuve dudas. Me fascina. ¡Me apasiona! (...) Es para el año que viene… Y que no es en Uruguay", dijo.

Los inicios de Enzo Vogrincic y el recuerdo de su infancia en la pobreza

El uruguayo habló sobre sus comienzos y de como el contexto en el que se crio también delimita hoy sus decisiones en la carrera que La sociedad de la nieve ha puesto en el primer lugar de visibilidad.

"Vengo de un contexto de pobreza total, mi familia es extremadamente pobre. Nací en un entorno en el que el límite es la primera cosa con la que te crías. Todo está por fuera de tu alcance. Creces también con cierto estigma. Para que te hagas una idea: yo tengo dos hermanos grandes y, cuando iban a una entrevista de trabajo y les preguntaban dónde vivían, tenían que mentir, porque si decían cuál era su barrio, lo siguiente era el 'muchas gracias, ya te llamaremos'. Eso lo vi desde chico. La diferencia que encuentro en relación a mis hermanos o a mi familia es que yo siempre viví esa situación como un espectador, no me sentí parte. Como que nunca percibí que ese límite fuera parte de mí, sino solo del contexto."

1694561297186.webp Enzo Vogrincic como Numa Turcatti en La sociedad de la nieve Netflix

"La sensación de necesidad siempre estaba conmigo, claro, pero con el tiempo pude romperla. Y fui dándome cuenta de que para vivir no se necesita demasiado. El dinero no es algo que me lata, que me mueva la aguja, que me haga decidir entre un proyecto u otro. Me deja tranquilo ir por pasión, por pulsión, no por dinero. Que es siempre un mejor camino. Mucho mejor", aseguró.