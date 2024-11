Federico Buysán recordó en Canal 4 cuando una hinchada le quiso pegar por sus comentarios: "Casi me matan"

"El problema no era Magurno, era que atrás se venía toda la gente, casi me matan. Me salvó (el exbasquetbolista) Wilfredo 'Fefo' Ruiz, que aparte era mi ídolo de chico, se metió en el medio de la hinchada de Welcome, era ídolo del club, y me separó. A partir de ahí quedó una relación tensa, yo me asesoré y me dijeron que lo denunciara", contó.

"Fui a una seccional, y no me querían tomar la denuncia porque a los pocos días eran las elecciones de la Intendencia. Eran las 11 de la noche, la seccional cerca del Cilindro, yo un angelito, les dije 'tuve este problema recién, lo vengo a denunciar', y los policías iban, venían, hablaban entre ellos. Al final llamaron a Guillermo Stirling, que era el Ministro del Interior en ese momento, lo despertaron y él les dijo, 'tomen la denuncia'. No tomé en cuenta todo el ámbito político. Hoy no haría lo mismo", concluyó.